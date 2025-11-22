La sanción económica que recibió Alpine por incumplir una regla con el auto de Franco Colapinto.

Tras la clasificación en Las Vegas, Alpine recibió una multa ecónomica por parte de la FIA tras una falla en el monoplaza del piloto argentino.

Bajo una lluvia torrencial y en una pista completamente difícil de manejar, Alpine completó una gran clasificación en el Gran Premio de Las Vegas: Franco Colapinto clasificó a la Q2 y largará 15° mientras que Pierre Gasly avanzó a la Q3 y saldrá desde el 10° lugar.

No obstante, horas después de haber concluido con la qualy, la escudería francesa recibió una mala noticia por parte de la FIA, ya que abrieron una investigación por una presunta infracción a los Artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1: “uso de neumáticos que habían sido devueltos electrónicamente después de la tercera práctica libre”.

Alpine incumplió el reglamento en la qualy del GP de Las Vegas Tal como indica el documento 23 de este fin de semana por parte del informe de Jo Bauer, el delegado del ente madre del automovilismo, cuando una prueba de entrenamientos o clasificación se declara en mojado, un set de neumáticos intermedios de lluvia debe devolverse electrónicamente 2 horas después del final de la prueba a través del FIA Race Team Client.

franco colapinto las vegas Franco Colapinto y Alpine sancionados con multa económica. X @AlpineF1Team Por parte de Alpine, el auto de Franco Colapinto no cumplió con el procedimiento requerido. De todas formas, apelaron la decisión y aseguraron que los neumáticos fueron devueltos de forma correcta, pero que se olvidaron de registrar electrónicamente esa devolución, lo que también constituye en una infracción al reglamento.