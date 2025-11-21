No se vio en TV: la impresionante salvada de Franco Colapinto en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto sorprendió a todos durante la FP2 del Gran Premio de Las Vegas con una salvada espectacular que evitó lo que pudo haber sido un fuerte golpe contra los muros. La acción, que pasó casi desapercibida en la transmisión oficial, se viralizó horas más tarde en redes sociales.

El piloto argentino, a bordo del Alpine A525 —un monoplaza que volvió a mostrar dificultades de conducción— finalizó la sesión en el 16º lugar.

La Fórmula 1 disputa este fin de semana la vigésimo segunda y antepenúltima fecha del campeonato en el Circuito Callejero de Las Vegas. En la madrugada del viernes, los pilotos salieron a pista para completar la segunda práctica libre , marcada por las interrupciones.

Colapinto registró un tiempo de 1:34.824, quedando a 1s222 del líder y actual puntero del campeonato, el británico Lando Norris (McLaren). Durante gran parte del entrenamiento giró con neumáticos medios y mostró consistencia, pero los problemas llegaron cuando montó compuestos blandos. Allí, el argentino se pasó en una curva, debió abortar la vuelta y realizó la impresionante maniobra que evitó el impacto.

La situación se complicó aún más cuando una bandera roja interrumpió la actividad por una tapa floja de alcantarilla en el sector 1. Colapinto debió regresar a boxes justo cuando preparaba otro intento de vuelta rápida. La práctica recién se relanzó con seis minutos restantes, aunque nadie logró mejorar: una nueva bandera roja —esta vez por la detención de la Ferrari de Charles Leclerc— dio por finalizada la sesión.

F1: la impresionante salvada de Colapinto en la FP2 del GP de Las Vegas

El clasificador dejó a Norris en lo más alto, seguido por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el propio Leclerc, a 29 y 161 milésimas respectivamente.

Las sensaciones de Colapinto tras el viernes accidentado

Al finalizar la jornada, el argentino expresó su frustración por la falta de vueltas limpias con neumáticos blandos: "No pude dar una vuelta con goma blanda en todo el día. Me siento medio incómodo, pero mejor con la media", explicó.

También señaló las dificultades del Alpine: "En la primera sesión el auto tenía poco grip atrás y era inmanejable. Seguimos teniendo los mismos problemas, pero un poco menores".

Colapinto FP2 Las Vegas Franco Colapinto durante la FP2 en Las Vegas.

La actividad del GP de Las Vegas continuará este viernes por la noche con la tercera práctica libre, programada para las 21:30, antes de la clasificación que ordenará la grilla para el domingo.