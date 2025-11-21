Franco Colapinto finalizó P16 en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas y Pierre Gasly terminó 12°

Luego de una floja actuación en la primera sesión de entrenamientos libres, en la cual finalizó en el último lugar y quedó a más de 500 décimas de Pierre Gasly, Franco Colapinto volvió al circuito callejero de Las Vegas para afrontar la FP2 del Gran Premio de Las Vegas.

En una práctica donde hubo muchos tiempos marcados, el pilarense finalizó en el puesto 16° al marcar un buen tiempo de 1:34.824 con gomas blandas. A pesar de que terminó en los últimos lugares, FC43 se sintió cómodo con el monoplaza, pero no le pudo ganar el mano a mano a su compañero de equipo, quien finalizó en el puesto 12°.

Colapinto y una buena vuelta en la FP2 de Las Vegas La vuelta de Colapinto en la FP2 del GP de Las Vegas Lando Norris fue el más rápido en la práctica 2 Por su parte, Lando Norris de McLaren terminó en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la segunda práctica libre (1:33.602), Kimi Antonelli de Mercedes y Charles Leclerc de Ferrari completaron el podio. A su vez, la gran decepción la protagonizó Oscar Piastri, ya que finalizó en el puesto 14° y no consigue dar con la talla en el último tramo de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1991734156678820224&partner=&hide_thread=false FP2 is complete here in Las Vegas



1. Norris

2. Antonelli

3. Leclerc#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/wdEo5SZune — Formula 1 (@F1) November 21, 2025 Ahora, este sábado a las 21:30 (hora argentina) se llevará a cabo la tercera y última práctica antes de la clasificación el sábado a la (1:00). Por último, el domingo a las 1:00 se correrá el Gran Premio de Las Vegas en lo que será la décimosexta carrera de Colapinto a bordo del Alpine.