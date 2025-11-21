Presenta:
Franco Colapinto finalizó P16 en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas.
En Vivo

Franco Colapinto finalizó P16 en la FP2 del Gran Premio de Las Vegas y Pierre Gasly terminó 12°

Franco Colapinto mejoró su ritmo con respecto a la FP1 y con un tiempo de 1:34.824 con gomas blandas finalizó en el puesto 16° en la FP2 de Las Vegas.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

En una práctica donde hubo muchos tiempos marcados, el pilarense finalizó en el puesto 16° al marcar un buen tiempo de 1:34.824 con gomas blandas. A pesar de que terminó en los últimos lugares, FC43 se sintió cómodo con el monoplaza, pero no le pudo ganar el mano a mano a su compañero de equipo, quien finalizó en el puesto 12°.

Colapinto y una buena vuelta en la FP2 de Las Vegas

La vuelta de Colapinto en la FP2 del GP de Las Vegas

Lando Norris fue el más rápido en la práctica 2

Por su parte, Lando Norris de McLaren terminó en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la segunda práctica libre (1:33.602), Kimi Antonelli de Mercedes y Charles Leclerc de Ferrari completaron el podio. A su vez, la gran decepción la protagonizó Oscar Piastri, ya que finalizó en el puesto 14° y no consigue dar con la talla en el último tramo de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1991734156678820224&partner=&hide_thread=false

Ahora, este sábado a las 21:30 (hora argentina) se llevará a cabo la tercera y última práctica antes de la clasificación el sábado a la (1:00). Por último, el domingo a las 1:00 se correrá el Gran Premio de Las Vegas en lo que será la décimosexta carrera de Colapinto a bordo del Alpine.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 de Las Vegas

Live Blog Post

Se acabó la FP2 del Gran Premio de Las Vegas: Colapinto P16

En una sesión en lo que no marcó muchos tiempos, con su 1:34.824, el pilarense mostró un buen ritmo, finalizó P16, pero no le pudo ganar la pulseada a Pierre Gasly, quien terminó en el P12 de la FP2. Por su parte, Lando Norris fue el más rápido (1:33.602) y Antonelli junto a Leclerc completaron el top 3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1991733850368881123&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Bandera roja por una alcantarilla en la curva 17

La FP2 se detuvo y ahora se supo por qué: una tapa de alcantarilla en la última curva, justo antes de la recta principal. “Tras el aviso de un comisario sobre una posible tapa de alcantarilla suelta antes de la curva 17, Dirección de Carrera no pudo confirmar esta información con las cámaras de seguridad disponibles”, informó la FIA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1991729365986816474&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Colapinto y Gasly fueron a boxes para cambias las gomas medias por las blandas

Los pilotos vuelven a la pista con el Alpine con el compuesto elegido por la mayoría para el segundo stint en la FP2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1991726859055149383&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Leclerc sigue arrasando en Las Vegas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1991726325187346569&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Gasly vuela en Las Vegas y Colapinto mejoró su tiempo

El francés le saca jugo al Alpine y sube al séptimo lugar, a 610 milésimas de Leclerc, que lidera con un tiempo de 1:33.763. Colapinto está 13° con un registro de 1:34.824, a poco más de cuatro décimas de su compañero.

Live Blog Post

Gran vuelta de Colapinto con las gomas medias

El pilarense sigue mostrando un buen ritmo y en su tercera vuelta rápida marcó un tiempo de 1:35.218 con las gomas medias.

Live Blog Post

Russell se pone P1, los tiempos mejoran y Colapinto cae al 12°lugar

1:34.430 es el registro que lo tiene al piloto de Mercedes en P1, a dos décimas del Alpine de Pierre Gasly y del McLaren de Lando Norris.

Live Blog Post

Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida

Colapinto volvió a bajar su tiempo en su segunda vuelta rápida. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:36.217 con neumáticos medios y quedó a menos de 1 segundo de Hamilton, el líder de la sesión.

Live Blog Post

Excelente primera vuelta de Colapinto

El pilarense fue uno de los primeros en salir a la pista en la FP2 y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:37.779 con gomas medias que lo ubicó dentro de los primeros 10 lugares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1991721846333399451&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

A pesar de la leve llovizna en la previa de la FP2, ningún piloto marcó tiempo hasta el momento

Ya hay 13 pilotos que salieron a la pista callejera en Las Vegas, pero ninguno marcó un tiempo. Cabe destacar que la leve llovizna que hubo minutos antes de la sesión, no alcanzó para mojar la pista, que igualmente tiene poco grip por el frío.

Live Blog Post

Colapinto, Gasly, Antonelli y Russell los primeros en salir a la pista en Las Vegas

Los pilotos de Mercedes y Alpine fueron los primeros en salir a la pista. Unos minutos más tarde se sumaron los Racing Bulls y los Haas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1991720388280139983&partner=&hide_thread=false

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos