Colapinto reveló a qué piloto de Fórmula 1 llevaría a ver un partido de Boca a la Bombonera: "Se volvería loco"

En la previa de la FP1 del GP de Las Vegas, Franco Colapinto dejó en claro a que corredor llevaría a Brandsen 805 para ver un partido del Xeneize.

Comenzó un nuevo fin de semana de Fórmula 1 para Franco Colapinto. En su primera presentación en el Gran Premio de Las Vegas, el piloto de Alpine marcó muchos tiempos con las gomas medias y blandas, pero su ritmo no fue el mejor y quedó en el último lugar en la FP1.

Previo a lo que fue la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito callejero de Las Vegas, FC43 habló con los medios presentes en Estados Unidos y lejos de hablar sobre automovilismo, el joven piloto de 22 años tuvo la posibilidad de hablar sobre fútbol y de su amado Boca, club del cual es hincha fanático.

En esta ocasión, a Colapinto le preguntaron sobre a qué piloto de la Fórmula 1 llevaría a la Bombonera para que pueda presenciar un partido del Xeneize y su respuesta no tardó en llegar: “A mí me gustaría que vaya Lewis Hamilton, uno de acá. Se volvería loco Hamilton. Es una energía muy linda la que sentís en la Bombonera y algo muy especial”, sentenció.

Colapinto llevaría a Lewis Hamilton a la Bombonera Colapinto llevaría a Lewis Hamilton a la Bombonera A su vez, destacó lo que se vive cada vez que Boca juega en el Templo: “La gente que va no se lo espera cuando vas por primera vez. No sabés lo que te espera: ese estadio lleno de gente gritando, que tiembla. Al final, es un estadio muy lindo y que se disfruta mucho”, lanzó.