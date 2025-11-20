La fulminante frase de Lance Stroll contra Franco Colapinto antes del GP de Las Vegas: "Que se enfoque en..."

Stroll respondió con ironía a las críticas de Colapinto y dejó una frase que dejó al descubierto la tensión entre dos pilotos que volverán a verse en pista.

En la previa del Gran Premio de Las Vegas hubo fuego cruzado entre Lance Stroll y Franco Colapinto.

Escándalo encendido en la Fórmula 1 a horas del Gran Premio de Las Vegas. Lance Stroll, piloto de Aston Martin, apuntó sin filtro contra Franco Colapinto después de que el argentino lo acusara de maniobras peligrosas en Brasil y México.

El choque verbal nació hace dos semanas, cuando Colapinto estalló al bajar del auto en Interlagos y apuntó directamente contra Stroll: “Me tiró al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo”. Días después redobló la apuesta al opinar sobre el incidente entre el canadiense y Gabriel Bortoleto: “ Stroll siempre está sacando gente de la pista… mandó a Gabi contra el muro”, dijo en declaraciones publicadas por Motorsport.

El cruce caliente entre Stroll y Colapinto que encendió la previa en Las Vegas El toque entre Lance Stroll y Gabriel Bortoleto en el Gran Premio de Brasil El toque entre Lance Stroll y Gabriel Bortoleto en el Gran Premio de Brasil Consultado en la previa de Las Vegas, Stroll no esquivó el tema y devolvió fuego. Según Motorsport, soltó una frase que encendió todo: “Tal vez está frustrado y enojado con la vida. No sé cuántos puntos tiene en el campeonato”. Cuando le aclararon que Colapinto todavía no sumó, remató: “Tiene cero puntos. Probablemente debería concentrarse en sus propias cosas y tratar de sumar puntos este año. Mi consejo es que se enfoque en sumar puntos”.

Horas más tarde, Colapinto bajó el tono y aclaró sus dichos antes del arranque en Las Vegas: “Fue en el calor del momento después de la carrera… Perdón si lo afectó”. Aun así, el cruce quedó abierto y ambos volverán a encontrarse en pista este fin de semana, en un tramo final del campeonato clave para la pelea que hoy lidera Lando Norris con McLaren.