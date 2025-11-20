Se sorteó el Repechaje europeo, que dará 4 plazas más al Mundial: el cuadro y el duro camino para Italia

Ya están definidas las llaves del Repechaje de las 16 selecciones UEFA, donde Italia se jugará el boleto al Mundial 2026. Los detalles de los cruces.

Este jueves 20 de noviembre, en la sede de la FIFA en Suiza, se llevó a cabo el sorteo del Repechaje europeo que dará cuatro de las seis plazas restantes para completar la lista del Mundial 2026. Así, 16 selecciones, incluyendo la de Italia, ya saben qué camino deberán recorrer en lo que será la última bala para estar en Estados Unidos-México-Canadá.

Lo primero que hay que aclarar es que el sorteo se dividió en cuatro bombos: los primeros tres fueron por orden del ranking FIFA, mientras que el último encolumnó a los mejores líderes de grupo de la Nations League 2024/25 que no lograron avanzar de manera directa a estas instancias. A su vez, los emparejamientos se definieron de la siguiente manera: Grupo 1 vs. Grupo 4 y Grupo 2 vs. Grupo 3.

En ese contexto, Italia ya sabe que enfrentará a Irlanda del Norte en condición de local en busca del pase al partido decisivo del Repechaje. En caso de pasar, se medirá ante el vencedor de la llave entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

Así quedaron las llaves del Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1991496780694057036?s=48&partner=&hide_thread=false ¡Europa juega los Play-Off para definir a sus últimos 4 clasificados!#Somos26 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/pH1Fdn3HSk — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) November 20, 2025 La mala noticia para el combinado tano es que la suerte le jugó una mala pasa en el segundo sorteo, que definió la localía de las finales. Es que la Gli Azzurri, en caso de clasificar, se jugará el boleto Mundial tras 12 años como visitante de Gales o Bosnia, condición que puede complicar su clasificación a la máxima cita del fútbol tras dos ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022 por el irregular andar del equipo.

Cuándo se jugará el Repechaje El Repechaje europeo se disputará durante la fecha FIFA en marzo: las semifinales serán el 26, mientras que las finales el 31, fecha en la que se conocerán a los cuatro clasificados.