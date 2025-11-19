A días del sorteo del Mundial 2026, se conoció el nuevo ranking FIFA: qué puesto ocupa la Selección argentina

La Selección cerró el 2025 con su mejor versión y, pese a no recuperar el liderazgo en el ranking FIFA, llega bien posicionada al sorteo del Mundial 2026.

Tras cerrar su año con el 2-0 a Angola, la Albiceleste quedó segunda en la clasificación y será cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026, el 5 de diciembre.

La Selección argentina terminó su año futbolístico con el 2-0 ante Angola y rápidamente llegó la actualización del ranking FIFA que ordenará los bombos del sorteo del Mundial 2026. Con los resultados de la última fecha internacional, la Albiceleste mantuvo su ubicación en la parte alta y llega fuerte a la cita del 5 de diciembre en Estados Unidos.

Aunque fue líder durante buena parte del año, el equipo de Lionel Scaloni ya había perdido el primer puesto en la doble fecha de octubre. En esta nueva actualización quedó segundo con 1873.33 puntos, apenas por detrás de España, que lidera con 1877.18. En el tercer lugar aparece Francia, muy cerca, con 1870 unidades.

La Selección ya conoce su lugar y espera el sorteo del Mundial 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1991231021040234813&partner=&hide_thread=false ¡Brasil, Alemania y Croacia escalan en el top 10!#FIFARanking pic.twitter.com/Gm6yfcmJrv — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) November 19, 2025 Con esa posición asegurada, Argentina integrará el Bombo 1 y será cabeza de serie. Esto implica que no enfrentará a otra selección sudamericana en la fase de grupos: en caso de coincidir en el sorteo, automáticamente se pasa al grupo siguiente.

El Bombo 1 que integran los cabezas de serie El bombo 1, también conocido como los cabezas de serie, está conformado por las selecciones previamente mencionadas: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

De cara a la fecha FIFA de marzo (cuando los grupos ya estarán definidos) la Selección tendrá la chance de volver a pelear por el primer lugar del ranking. Para lograrlo, deberá ganar sus dos partidos y esperar otros resultados. Allí también podría darse un cruce clave: la Finalissima ante España.