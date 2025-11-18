Los duros rivales que tendrá Boca en los playoffs, camino a la final del torneo Clausura
Boca terminó primero en su zona y ya conoce el camino completo hacia el partido decisivo del torneo.
Boca ya tiene marcado el recorrido hacia la final del torneo Clausura. Tras quedarse con el primer puesto de la Zona A y sumar cuatro victorias al hilo, el equipo de Claudio Úbeda afrontará un camino cargado de rivales pesados y con ventaja de localía hasta una hipotética definición.
El primer desafío en los playoffs será Talleres, que terminó octavo en la Zona B y llegará a la Bombonera bajo el mando de Carlos Tevez. El cruce quedó sellado luego del triunfo de Gimnasia sobre Platense, resultado que modificó las posiciones y empujó a la T hacia el último lugar de clasificación. El duelo se jugará el próximo domingo a las 20, aunque todavía no fue confirmado por la Liga Profesional.
Te Podría Interesar
Si Boca supera a los cordobeses, en cuartos lo esperará Vélez o Argentinos Juniors, nuevamente en el Templo. El Fortín recibirá al Bicho en Liniers en un choque parejo. Boca no se enfrentó a Vélez en lo que va del año, aunque sí jugó dos veces contra AAAJ: ambos partidos terminaron empatados.
Cuándo podría haber Superclásico en el torneo Clausura
La instancia más picante podría ser la semifinal. Allí aparece la chance de cruzarse con River, la única instancia del cuadro donde puede darse el Superclásico. Para eso, el Millonario deberá superar primero su visita a Racing en Avellaneda y, si avanza, enfrentar al ganador del choque entre Lanús y Tigre. No será sencillo para el equipo de Marcelo Gallardo, pero el morbo ya está instalado.
En el caso de llegar a la final, Boca se medirá con uno de los sobrevivientes de la otra llave: Rosario Central, Unión, Deportivo Riestra, Central Córdoba, San Lorenzo, Barracas Central, Gimnasia o Estudiantes. La definición está programada para el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.
El camino es largo, complejo y repleto de rivales duros. Pero en la Ribera, con el envión del cierre de la fase regular, ya se respira clima de playoffs.