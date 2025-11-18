La tremenda sentencia de Riquelme sobre Leandro Paredes en Boca: "Está haciendo que..."

Riquelme elogió al capitán tras la clasificación a la Libertadores y el primer puesto en el Clausura, y dejó una declaración que marca el valor de su regreso.

La influencia de Leandro Paredes en este Boca encontró el guiño más esperado. Juan Román Riquelme, distendido en una charla con Jefferson Farfán, lo elogió con una frase que encendió a los hinchas y lo ubicó en un lugar de privilegio entre los regresos dorados del club. En Brandsen 805 lo sienten así: el capitán se volvió eje, líder y símbolo en apenas un puñado de partidos.

El repaso de Román arrancó desde lo personal: recordó que Paredes debutó cuando él todavía jugaba y que aquella etapa lo marcó. “Cuando yo me voy, me preguntan ‘¿Boca tiene que traer un 10?’ y dije: ‘No, tiene a Paredes’”, soltó en Enfocados, antes de meterse de lleno en el presente del volante. La escena muestra la raíz del vínculo que hoy los encuentra desde otro rol: presidente y capitán.

Los elogios de Riquelme a Paredes en una entrevista con Farfán Juan Román Riquelme y sus elogios a Paredes con Jefferson Farfán Juan Román Riquelme y sus elogios a Paredes con Jefferson Farfán. Video: Enfocados La vuelta del campeón del mundo se convirtió en uno de los grandes golpes del mercado reciente y su impacto fue inmediato. Boca pasó de su peor racha sin triunfos a clasificarse anticipadamente a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia, asegurar el primer lugar en su zona del Clausura y tumbar a River en la Bombonera. Ese giro colectivo se explica en buena parte por el liderazgo del cinco, dueño del equipo dentro y fuera de la cancha.

Los gestos puertas adentro también pesaron: entrenamientos con intensidad, asados en su casa, acompañamiento a los más chicos y una convivencia que fortaleció al plantel. Paredes lleva 15 partidos y ya dejó una marca que cambió el ánimo general en el club, que llega a los playoffs con otra energía.

Riquelme: "El hincha de Boca está feliz" Boca Tigre Leandro Paredes, la gran figura de este Boca, cubre el balón ante la marca de Medina, mediocampista de Tigre. Fotobaires Riquelme terminó de coronar ese momento con una frase que quedó picando entre los hinchas: “El hincha de Boca está feliz de tenerlo acá, él está feliz, que es lo más importante. Él está disfrutando mucho y está haciendo que el equipo juegue cada vez mejor, así que eso también es muy importante”. Para Román, lo que hoy hace el capitán es comparable a lo que en su época hacía el número diez: ordenar, guiar, potenciar.