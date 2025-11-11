Thiago Almada contó detalles de su posible llegada a Boca en 2024 y por qué no se dio: "Tuve un llamado de..."

Antes de fichar por el Botafogo, se había hablado de una potencial pase de Thiago Almada a Boca desde el Atlanta United.

Thiago Almada es uno de los jugadores más habilidosos que jugaron en el último lustro en el fútbol argentino y uno de las figuras de la Selección en los compromisos más recientes. Surgido de Vélez Sarsfield, en 2022 emigró al Atlanta United, para luego pasar por Botafogo, Olympique de Lyon y el Atlético de Madrid, donde juega hoy en día.

En 2024, cuando aún estaba en Estados Unidos y estaba buscando dar el salto de calidad a una liga más competitiva de la MLS, trascendió el rumor de que estuvo cerca de ir a Boca Juniors, aunque finalmente terminó recalando en el Fogao, con el que ganó la Libertadores. Este martes, desde la concentración con la Sacloneta, contó detalles de su pase fallido al Xeneize, en el que estuvo involucrado Juan Román Riquelme.

Thiago Almada habló de los rumores de su posible llegada Boca Thiago Almada habló de los rumores de su posible llegada Boca "Tuve un llamado de Román, que me preguntó, pero quedó todo ahí. Yo ya había tomado la decisión de ir a Botafogo, les había dado mi palabra. En ese momento sentía que volver al fútbol argentino era dar un paso atrás", relató el enganche de 24 años en diálogo con DSports.

Al ser consultado si le quedó como deuda pendiente vestir la camiseta azul y oro, dejó en claro que no lo ve como una posibilidad cercana: "Ahora no lo pienso, trato de disfrutar el momento que estoy viviendo. Quisiera estar muchos años en Europa. Pero en algún momento, dentro de algunos años, tengo ganas de volver a Argentina".