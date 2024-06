Boca pidió condiciones por Thiago Almada y Atlanta United le puso precio: cuánto vale su pase

Thiago Almada fue uno de los futbolistas que más llamó la atención en los últimos años. El mediocampista surgido de Vélez Sarsfield ha mostrado un gran nivel con la camiseta del Fortín y es por eso que despertó el interés de varios equipos, pero muchos se sorprendieron cuando se fue a la MLS siendo tan joven.

El futbolista ya expresó hace unos días atrás que su sueño es pegar el salto, salir de Estados Unidos y jugar en Europa. Sin embargo, hasta el momento no ha llegado nada formal por él desde el Viejo Continente y seguramente pueda empezar a analizar otras opciones en el mercado, como por ejemplo la de Boca Juniors.

Thiago Almada con Riquelme.

(Foto: archivo)

El Xeneize quiere contar con el jugador desde hace rato ya que, es uno de los sueños de Juan Román Riquelme y el campeón del mundo reveló que tuvieron una charla hace poco: “Siempre hablo con Román (Riquelme). Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco. Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante”.

Además, contó lo que le dijo el Presidente de Boca: “Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca, ayer también me lo dijo. Pero no hay nada formal, estoy muy feliz acá, muy contento y veremos en estos meses que pasa. Él siempre me lo dijo como deseo, pero no sé cómo me lo habrá dicho ahora, ja”.

Justamente, ya se sabe lo que tiene que pagar Boca si se quiere quedar con el jugador argentino en este mercado de pases. Para dejarlo ir, el Atlanta United de la MLS, pretende alrededor de 8 millones de dólares por el 50% de la ficha, puesto que en su momento pagaron 15 millones de dólares por su fichaje y no lo van a dejar ir tan fácil.