El recuerdo del Colo Barco sobre la Libertadores 2023 con Boca y el pedido especial a Paredes: "Le dije que me..."

Desde la concentración con la Scaloneta, Valentín Barco se refirió al regreso de Paredes a Boca y la posibilidad de volver él a la Ribera en un futuro.

Valentín Barco, tras un 2024 turbulento en el que no pudo afianzarse ni en el Brigton & Hove Albion ni en el Sevilla y su llama parecía apagarse, encontró su lugar en el Racing de Estrasburgo y volvió a brillar. Su grandes actuaciones en el elenco francés hicieron que Lionel Scaloni volviera a convocarlo para la Selección argentina.

De este modo, el Colo reafirmó lo que prometía futbolísticamente durante sus primeros años en Boca Juniors, en donde a una muy temprana edad supo rendir a la altura de un profesional consagrado. Este lunes, desde la concentración con la Scaloneta de cara al amistoso con Angola, habló del club de la Ribera, confesó que sigue el día a día del equipo y se refirió al retorno de Leandro Paredes.

El pedido de Valentín Barco a Leandro Paredes El pedido de Valentín Barco a Leandro Paredes "Es un jugador de élite y estoy muy contento de que volvió para ayudar. Es un referente, capitán y jugando ya sabemos todo lo que nos puede dar", señaló en diálogo con ESPN respecto del campeón del mundo, quien además ahora es su compañero en la Albiceleste (aunque no vaya a jugar el viernes en Luanda).

En ese sentido, reveló un pedido especial que le hizo a Lean: "Le mandé un mensaje el otro día y le dije que me guarde la 5", contó el lateral izquierdo de 21 años. "Me dijo que sí, que me la guardaba, así que la voy a esperar. La 5 de Boca le pedí. Después del partido le mandé el mensaje para felicitarlo y le dije que me la guarde", agregó.

El recuerdo del Colo Barco sobre la Libertadores 2023 A raíz de esto, le preguntaron si él también tiene intenciones de volver al Xeneize. "Todavía no, pero en un futuro me encantaría porque estuve desde muy chico ahí, me quedó un sentido de pertenencia, unas ganas de poder demostrar y ganar cosas con el club que no tuve el tiempo para conseguir. Estuve muy poco en Primera, pero sé que en un futuro se puede dar", indicó.