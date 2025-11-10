Paredes festejó el Superclásico en un boliche y chicaneó a un hincha de River que le gritaba desde lejos: el lapidario gesto

Horas después de la victoria de Boca en la Bombonera, Leandro Paredes siguió las celebraciones en el Tropitango y se cruzó con hincha de River presente en el lugar.

Paredes festejó el Súper triunfo de Boca en el Tropitango y chicaneó a un hincha de River.

Leandro Paredes cerró un domingo redondo. Horas después del triunfazo de Boca ante River en la Bombonera, el capitán del Xeneize siguió los festejos a puro ritmo en la noche porteña para celebrar el 2-0 ante el eterno rival y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Ya más relajado, el campeón del mundo eligió el Tropitango, un reconocido boliche de cumbia ubicado en la zona norte de Buenos Aires, para continuar las celebraciones después de un Superclásico inolvidable. Y claro, las personas que se encontraban en el lugar no tardaron en sacar sus celulares para grabar el momento.

Video: el momento de la chicana de Paredes a un hincha de River en un boliche tras el Superclásico Entre risas y música, el clima era de fiesta total, al igual que en la Bombonera, y Paredes se mostró de buen humor con la gente que lo saludaba. Sin embargo, también hubo tiempo para las chicanas: el referente de Boca se cruzó con un hincha de River que le gritaba desde lejos y le hizo un picante gesto futbolero, recordándole la victoria de hace algunas horas.

Leandro Paredes festejó el triunfazo en el Superclásico en un boliche hubo gastada a River. Leandro Paredes festejó el triunfazo en el Superclásico en un boliche hubo gastada a River. Video X: @bienbosterosok Al ex Roma y PSG se lo vio acompañado de Exequiel Zeballos, la gran figura del Superclásico que marcó el 1-0 y asistió a Miguel Merentiel para sentenciar el triunfo contra el Millonario. Ambos compartieron risas y festejo, cerrando un fin de semana perfecto para el mundo Boca.