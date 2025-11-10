¡Bombazo! El futbolista que Scaloni convocó de último momento a la Selección argentina para el amistoso frente a Angola

Tras las bajas de Álvarez, Simeone y Molina, Scaloni decidió llamar a un futbolista, que atraviesa un gran presente en su club, para el amistoso en Luanda.

El futbolista que Lionel Scaloni convocó de último momento a la Selección argentina para el amistoso frente a Angola.

El mediocampista del Aston Villa de Inglaterra, Emiliano Buendía, fue convocado por el seleccionador argentino Lionel Scaloni para lo que será el amistoso del próximo viernes ante Angola en Luanda, mientras que previamente habían sido desafectados otros cuatro jugadores.

Tras destacarse en la victoria del domingo 4-0 ante el Bournemouth por la undécima fecha de la English Premier League, el futbolista marplatense se sumará a los entrenamientos de la Selección argentina en la ciudad española de Alicante.

Emiliano Buendía fue convocado por Scaloni para el amistoso ante Angola Buendía, que disputó un solo partido con la camiseta albiceleste en 2022, vuelve a estar convocado en la Selección argentina luego de lo que fue su citación en junio para la anteúltima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

#SelecciónMayor El jugador del @AVFCOfficial, Emiliano Buendía, es convocado para el amistoso ante Angola, en Luanda. pic.twitter.com/8goS4Dvnth — Selección Argentina (@Argentina) November 10, 2025 En esta última aparición con los campeones del mundo, el mediocampista estuvo en el banco de suplentes ante Chile en Santiago y se quedó fuera del mismo ante Colombia en Buenos Aires.