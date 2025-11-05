¡Es oficial! Se reveló la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026.

Este miércoles por el mediodía se dio a conocer cuál será la nueva indumentaria que utilizará la Selección argentina de Scaloni en la Copa del Mundo 2026.

Faltan menos de 7 meses para que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Allí, la Selección argentina comandada por Lionel Scaloni irá en busca de revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y sumar su cuarta estrella mundial, pero también tendrá que luchar contra las grandes potencias como Francia, Brasil, España, Alemania, entre otros.

Ahora, de cara al certamen mundialista, los dirigidos por Lionel Scaloni ya saben la indumentaria que utilizarán en la próxima Copa del Mundo. Con un diseño lleno de detalles únicos y un estilo innovador, los campeones del mundo ya saben cuál será la camiseta que deberán defender en el torneo que se aproxima.

Este miércoles por el mediodía y de la mano de Adidas, el sponsor oficial de la Albiceleste, se reveló la camiseta que vestirá la vigente campeona del mundo en el Mundial 2026. Con las clásicas franjas celestes y blancas, el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y las tres estrellas que representan los títulos obtenidos, además de sutiles toques innovadores, los campeones del mundo ya tienen su nueva camiseta.

El video con el que Adidas presentó la nueva camiseta de la Selección argentina Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1986088483622994149&partner=&hide_thread=false Con ustedes, la NUEVA CAMISETA de la Selección Argentina para la Copa del Mundo, by Adidas.



Una absoluta belleza. pic.twitter.com/ZRwk5hC4gC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 5, 2025 La camiseta que utilizará Argentina en el Mundial 2026 La nueva camiseta titular mantiene las clásicas franjas verticales: tres celestes y dos blancas. En el pecho, sobre el lado izquierdo, luce el escudo de la AFA, mientras que a la derecha se encuentra el logo de la marca deportiva. En el centro, destaca el parche dorado de campeón mundial, símbolo de la reciente consagración en Qatar 2022.

image Rodrigo De Paul con la nueva camiseta de la Selección argentina. Foto: @afaseleccion y @adidasar Además, otro de los detalles a tener en cuenta es el cambio en la parte inferior del uniforme. En lugar del tradicional short negro o blanco, esta vez el conjunto se completa con uno azul. El diseño incluye tres tiras celestes verticales a cada costado, una delgada línea horizontal en la parte inferior, el escudo en la pierna derecha y el número de cada jugador en la izquierda.