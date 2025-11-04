Scaloni no convocará al Dibu Martínez para el amistoso con Angola: el motivo

Emiliano Martínez no acompañará a la Selección argentina para la fecha FIFA de noviembre por decisión de Lionel Scaloni.

Si bien la nómina aún no se dio a conocer, el guardameta marplatense, uno de los más grandes símbolos de la Scaloneta en el último lustro, ya fue informado que no será llamado para acompañar a la delegación nacional en esta nueva fecha FIFA, y esto no se debe a cuestiones externas sino que es pura y exclusivamente decisión del entrenador oriundo de Pujato.

Por qué Lionel Scaloni no convocará al Dibu Martínez Lionel Scaloni. Ecuador-Argentina. Lionel Scaloni quiere probar a otros arqueros para enfrentar a Angola. EFE El DT de la Albiceleste habló con el Dibu y le explicó que para este encuentro prefiere probar a otros arqueros para que comiencen a sumar minutos con la Mayor y agarren más confianza en caso de que sea necesario utilizarlos en contextos o instancias más apremiantes.

Emiliano Martínez es, sin dudas, el titular indiscutido bajo los tres palos y lo que suceda en un encuentro amistoso ante un rival inferior no modificará esta situación. Pero sí será una gran oportunidad para que Walter Benítez y Gerónimo Rulli, sus habituales suplentes, puedan calzarse los guantes e incluso tengan la chance nombres menos usuales, como sucedió con Facundo Cambeses ante Puerto Rico.