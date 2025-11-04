Scaloni no convocará al Dibu Martínez para el amistoso con Angola: el motivo
Emiliano Martínez no acompañará a la Selección argentina para la fecha FIFA de noviembre por decisión de Lionel Scaloni.
El próximo viernes 14 de noviembre, la Selección argentina enfrentará a Angola en Luanda, en el que será su último amistoso de 2025. De cara a este compromiso, se espera que Lionel Scaloni prepare algunas sorpresas en la convocatoria. Entre ellas, se destaca la ausencia de Emiliano Martínez.
Si bien la nómina aún no se dio a conocer, el guardameta marplatense, uno de los más grandes símbolos de la Scaloneta en el último lustro, ya fue informado que no será llamado para acompañar a la delegación nacional en esta nueva fecha FIFA, y esto no se debe a cuestiones externas sino que es pura y exclusivamente decisión del entrenador oriundo de Pujato.
Por qué Lionel Scaloni no convocará al Dibu Martínez
El DT de la Albiceleste habló con el Dibu y le explicó que para este encuentro prefiere probar a otros arqueros para que comiencen a sumar minutos con la Mayor y agarren más confianza en caso de que sea necesario utilizarlos en contextos o instancias más apremiantes.
Emiliano Martínez es, sin dudas, el titular indiscutido bajo los tres palos y lo que suceda en un encuentro amistoso ante un rival inferior no modificará esta situación. Pero sí será una gran oportunidad para que Walter Benítez y Gerónimo Rulli, sus habituales suplentes, puedan calzarse los guantes e incluso tengan la chance nombres menos usuales, como sucedió con Facundo Cambeses ante Puerto Rico.
Previo al partido en Luanda del viernes 14, la Selección se entrenará en Alicante. Luego, tras enfrentar a Angola, la delegación volverá a suelo español (con excepción de los convocados del fútbol local, que regresarán a Argentina para reincorporarse a su clubes) y realizará la última práctica del año.