La chicana de Rodolfo D'Onofrio a Boca antes del Superclásico en la Bombonera: "¿Después de Madrid creés que...?"

A pesar del flojo presente de River, Rodolfo D'Onofrio se mostró confiado de cara al choque de este domingo frente a Boca.

River Plate atraviesa un momento futbolístico muy delicado, eliminado de la Copa Argentina y la Libertadores, con 8 derrotas en los últimos 10 partidos y comprometido en la Tabla Anual pensando en las competencias internacionales de 2026. Con el equipo y Marcelo Gallardo discutidos como nunca, el próximo domingo tendrá una difícil parada ante Boca Juniors en la Bombonera.

El Millonario llega al Superclásico en la peor forma imaginable y un nuevo golpe ante el eterno rival podría ser letal. Sin embargo, en Núñez tratan de no mostrarse vulnerables. Un ejemplo de esto fueron las picantes declaraciones de Rodolfo D'Onofrio, quien desde la asunción de Stéfano Di Carlo habló este lunes con el programa Presión Alta por TyC Sports y palpitó el choque contra el Xeneize.

La chicana de Rodolfo D'Onofrio a Boca La chicana de Rodolfo D'Onofrio a Boca "El momento no es bueno, está clarísimo. No hay ningún hincha feliz con lo que está pasando. Tener un récord de partidos perdidos no le gusta a nadie. Ni a Marcelo, a los jugadores, a nosotros, ni a nadie. Es una gran oportunidad con Boca, enorme. Ojalá que los jugadores estén inspirados. En estos momentos hay que estar muy unidos", analizó en primer momento respecto del presente del equipo.

Luego, el ex mandamás de la Banda, que presidió el club entre 2013 y 2021, lanzó una chicana contra el cuadro de la Ribera: "Siempre son partidos aparte. Me jugué Madrid como presidente de River. Después de Madrid, ¿creés que le podemos tener miedo a Boca? No...", apuntó, rememorando la definición de la Libertadores 2018.