Alexis Mac Allister le dio la victoria al Liverpool ante el Real Madrid en un partidazo

Por la fecha 4 de la fase de liga, el Liverpool se impuso 1-0 sobre el Real Madrid con un gol de Alexis Mac Allister al minuto 61.

En medio de un presente turbulento de su equipo, Alexis Mac Allister le dio un triunfo necesarísimo al Liverpool y nada menos que contra el Real Madrid por la Champions League. El argentino marcó el único gol de la jornada en Anfield, lo que también significó un gran impulso para él mismo tras algunas diferencias con el DT, Arne Slot.

Los Reds tenían un duro compromiso frente al Merengue, justo tras unas semanas en las que hilvanaron una serie inusitada de derrotas en el ámbito local. Sin embrago, se le plantaron muy bien a los de Xabi Alonso y tuvieron muchas chances para convertir, pero Thibaut Courtois, sin duda la gran figura del encuentro, estaba intratable bajo los tres palos.

Solo una pelota se le filtró a lo largo de los 90 minutos a la muralla belga, y fue una que cabeceó el campeón del mundo en el primer tramo del segundo tiempo. A los 60 minutos, tras un centro al área de Dominik Szoboszlai de pelota parada, el ex Boca conectó un testazo certero que venció al 1 de la Casa Blanca.

La jugada debió ser revisada en el VAR, pero finalmente terminaron convalidando el tanto. De este modo, Mac Allister convirtió su segundo gol ante el Real Madrid en Champions, tras el que hizo hace casi exactamente un año, el 27 de noviembre del 2024, en la victoria 2-0, también en Anfield.