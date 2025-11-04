El mensaje de apoyo de Mac Allister a Mastantuono tras su lesión en el Real Madrid: "Tiene que estar tranquilo, es..."
Tras darle el triunfo al Liverpool ante Real Madrid, Alexis Mac Allister se refirió a la situación de Franco Mastantuono.
Liverpool venció este martes por 1-0 al Real Madrid por la fecha 4 de la fase de liga de la Champions League gracias al gol de Alexis Mac Allister al minuto 60. El campeón del mundo fue el único capaz de vencer el arco defendido por Thibaut Courtois y fue elegido como el MVP del partido.
En la Casa Blanca no estuvo presente Franco Mastantuono, a quien le detectaron una pubalgia días atrás, por lo que ni siquiera pudo estar en al banco de suplentes. Esta dolencia llega en un momento muy inoportuno, ya que, tras arrancar la temporada como titular, comenzó a quedar un poco relegado y Xabi Alonso no lo puso en el once inicial en muchos de los partidos más importantes.
El mensaje de apoyo de Alexis Mac Allister a Franco Mastantuono
En ese sentido, tras el partido de esta hoy, Alexis le dedicó una palabras de apoyo al joven crack de Azul: "Hablé con Franco. Él tiene que estar tranquilo, es joven y es un cambio bastante grande para él. Tiene una cabeza muy centrada para la edad que tiene, tiene muchísimo talento. Eso no hace falta que lo diga yo".
"No hay dudas que va a trabajar fuerte para estar en las canchas lo antes posible, que se va a cuidar mucho y que va a descubrir muchas cosas de su cuerpo siendo tan joven, que lo van a ayudar a ser más profesional todavía", sentenció el volante de 26 años, dejando en claro su total confianza en que Mastantuono logrará repuntar.
El gol de Alexis Mac Allister contra Real Madrid
Por otro lado, también habló de su tanto para el triunfo del Liverpool ante Real Madrid: "En el gol creo que le pegué con la frente. No tengo ni idea... No soy un gran cabeceador, sí me gusta estar por ahí y meterme. Mi trabajo era más bloquear para que pueda entrar Ekitike. Cuando bloqueé, vi el espacio, la pelota me cayó ahí y simplemente tuve que empujarla", apuntó con total honestidad Mac Allister.