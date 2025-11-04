Un ídolo de River bancó a Marcelo Gallardo en medio de la crisis futbolística: "Va a revertir la situación"

Mientras Gallardo comienza a ser resistido como nunca antes como DT de River, una leyenda del club salió en su defensa.

Marcelo Gallardo atraviesa su peor momento como DT de River Plate. Desde que regresó a mediados de 2024, pese a las grandes expectativas que generó y todos los refuerzos que trajo, no pudo ganar títulos, el equipo juega cada vez peor, acumula 8 derrotas en los últimos 10 partidos y, por primera vez, comienza a ser resistido por los hinchas.

Tras la caída del domingo ante Gimnasia, en la previa del Superclásico en la Bombonera, el Muñeco decidió no presentarse a la conferencia de prensa y el lunes empezó a circular el rumor de que no renovaría contrato para continuar dirigiendo al Millonario en 2026. En medio de esta fuerte crisis futbolística, salió a bancarlo uno de los más grandes ídolos del club, como es Ubaldo Matildo Fillol.

El Pato Fillol bancó a Marcelo Gallardo en medio de la crisis El Pato Fillol bancó a Marcelo Gallardo en medio de la crisis El histórico arquero campeón del Mundo con Argentina y 7 veces campeón de Primera División con la Banda se mostró confiado en que Napoleón podrá levantar cabeza: "Gallardo resurge por su capacidad. Para mí tiene una mente elevada para ser un técnico de fútbol, siempre lo dije. Yo creo que va a revertir la situación", apuntó en diálogo con TNT Sports.

"El plantel está bien, dejan la vida. Simplemente no se dan las cosas. Los argentinos somos pasionales, no solo con la Selección, sino que a nivel local también y siempre queremos más. De lo mejor siempre queremos más, imaginate de lo peor, cuando no se te da, cuando estás mal", agregó el Pato en la misma sintonía.