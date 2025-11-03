La crítica de Stefano Di Carlo sobre la actualidad del River de Gallardo tras asumir como nuevo presidente: "No nos representa"

En su primer discurso como titular de River, Stefano Di Carlo rompió el silencio y fue contundente sobre el momento del equipo de Marcelo Gallardo.

En su primer discurso presidencial, Stefano Di Carlo no esquivó la crisis y reconoció el presente deportivo del equipo de Gallardo.

Stefano Di Carlo asumió este lunes por la tarde como nuevo presidente de River Plate, en un acto realizado en el Monumental que contó con la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, y del mandatario saliente, Jorge Brito, entre otras figuras destacadas del fútbol argentino.

A menos de 24 horas de la dura derrota ante Gimnasia de La Plata, el dirigente hizo referencia a la delicada situación que atraviesa el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Sin rodeos, Di Carlo fue autocrítico y dejó una frase que retumbó en Núñez.

La reflexión de Stefano Di Carlo sobre el crítico momento de River Plate

"Sabemos que son muchos los desafíos, con continuidad pero también con una etapa nueva. No nos confundamos, sabemos que el momento futbolístico no nos gusta y no nos representa desde el punto de vista de la manera de juego, pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto y un plan que tienen momentos y se sale adelante si uno tiene en claro los desafíos y el horizonte", sostuvo Di Carlo.

El flamante presidente pidió mesura, aunque admitió que el contexto no es el ideal. “Sabemos que son muchos los desafíos, con continuidad pero también con una etapa nueva”, aseguró. Y agregó: “Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes estamos muy unidos”, en un mensaje de apoyo hacia Gallardo, que decidió suspender su conferencia de prensa tras la caída del domingo.

Marceelo Gallardo Stefano Di Carlo Stefano Di Carlo fue quien trajo a Marcelo Gallardo en este tercer ciclo como entrenador de River Plate. @stefanodcdc La derrota ante el Lobo generó un fuerte malestar entre los hinchas, que despidieron al plantel con silbidos e insultos. En medio de ese clima tenso, Di Carlo intentó marcar liderazgo con su primera intervención pública y dar una señal de unidad institucional.