Cuándo asume Stefano Di Carlo, flamante presidente de River, tras las elecciones en el Monumental

El sábado 1° de noviembre no fue una jornada más para River Plate . Los socios del club acudieron masivamente al estadio Monumental para votar a las nuevas autoridades que conducirán la institución durante los próximos cuatro años. La jornada transcurrió con total normalidad y una participación histórica, en medio de un clima familiar y riverplatense.

Concluido el mandato de Jorge Brito , marcado por una profunda crisis futbolística, el oficialismo retuvo el poder de la mano de Stefano Di Carlo , quien se impuso con el 61,3% de los votos frente a las listas opositoras encabezadas por Carlos Trillo, Daniel Kiper, Luis Belli Príncipe y Pablo Lunati.

Según información publicada por La Página Millonaria, el acto de asunción del nuevo presidente se realizará este lunes 3 de noviembre, en el Estadio Monumental, entre las 17 y 18 horas. El evento forma parte de la ceremonia protocolar que se celebra tradicionalmente tras cada elección.

Stefano Di Carlo fue elegido nuevo presidente de River Plate con más del 60% de los votos.

En ese marco, Di Carlo será proclamado oficialmente como el nuevo mandamás del conjunto millonario, acompañado por Andrés Ballotta como vicepresidente primero, Ignacio Villarroel como vicepresidente segundo y Mariano Taratuty como vicepresidente tercero.

Más allá del acto simbólico, el traspaso de poder ya es efectivo. Brito se desvinculó de la gestión la misma noche del sábado electoral, dejando la conducción del club en manos de Di Carlo de manera inmediata.

El nuevo presidente asume en un momento clave, con River comprometido en la lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2026 y con el superclásico ante Boca en La Bombonera en el horizonte.

A sus 36 años, Di Carlo se enfrenta al desafío de encabezar una etapa de reconstrucción institucional y deportiva. Su primera misión será acompañar al cuerpo técnico y a los jugadores en el cierre de una temporada irregular, con la meta de terminar el año de la mejor manera posible y evitar más papelones futbolísticos.