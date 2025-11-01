Stefano Di Carlo se impuso en las elecciones y es el nuevo presidente de River Plate

Stefano Di Carlo, de 36 años, fue elegido nuevo presidente de River Plate tras una jornada récord. Es el dirigente más joven desde Antonio Vespucio Liberti.

River Plate vivió una jornada histórica. Stefano Di Carlo fue elegido como nuevo presidente tras una elección récord de participación en el estadio Monumental. El dirigente, que hasta hoy era secretario general en la gestión de Jorge Brito, encabezará la nueva etapa del oficialismo con un mandato hasta 2029.

A los 36 años, Di Carlo ganó con el 61,77% de los votos se convirtió en el mandatario más joven del club desde Antonio Vespucio Liberti, quien asumió en 1933. Su gestión será continuidad del ciclo que inició Rodolfo D’Onofrio en 2013 y que luego consolidó Brito. Lo acompañarán Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty como vicepresidentes, mientras que la primera vocal será Clara D’Onofrio, hija del expresidente.

Stefano Di Carlo, el sucesor de Jorge Brito como presidente de River Jorge Brito, presidente saliente de River Plate Jorge Brito votó y habló de su gestión en River: "En lo deportivo esperábamos que fuera más", expresó. Prensa River Plate El principal desafío del nuevo presidente será el plano futbolístico. En medio de un clima tenso por los resultados de la segunda etapa de Marcelo Gallardo, Di Carlo reconoció que “el fútbol es el tema de mayor centralidad, relevancia e interés”, y prometió “corregir y mejorar lo que sea necesario”. El propio dirigente admitió que el club necesita recuperar equilibrio entre el área deportiva y la conducción institucional, distanciadas desde que el Muñeco volvió al mando.

Nieto del histórico Osvaldo “Titi” Di Carlo, ex presidente del club, Stefano lleva sangre riverplatense. Fue vocal, vicepresidente y responsable de Comunicación y del Instituto River Plate antes de llegar a la máxima silla. “Soy producto de la casa, un joven nacido y criado en River. Mi objetivo es continuar el legado que construimos estos 12 años”, dijo tras su victoria.

Sin posibilidad de reelección por la reforma estatutaria de 2023, Di Carlo afrontará un ciclo clave para el futuro de River, que buscará retomar el protagonismo deportivo sin perder el equilibrio institucional.