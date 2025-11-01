Independiente Rivadavia perdió 3-1 ante Aldosivi y llega golpeado a la final de la Copa Argentina

Con goles de Giani, Palavecino y Cervera, el Tiburón se quedó con tres puntos de oro ante Independiente Rivadavia, que llega tocado a la final frente al Bicho.

Independiente Rivadavia cayó por 3-1 ante Aldosivi en el Bautista Gargantini, por la fecha 14 de la Zona A del torneo Clausura, y sumó su séptimo partido consecutivo sin victorias en el certamen local. Además, el equipo de Alfredo Berti llega golpeado para la gran final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

La Lepra arrancó muy dormido y el Tiburón lo aprovechó a los 2 minutos de juego. Tras un buen centro por la izquierda, Justo Giani conectó un gran cabezazo y marcó el 1-0 del cuadro local. Ante la adversidad, los dirigidos por Alfredo Berti fueron en busca del empate y a los 25 minutos, Barbieri estrelló un remate en el palo.

El gol de Giani para el 1-0 de Aldosivi



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/14EfS7IBdE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2025 Ya en el ST, el equipo de Guillermo Farré salió con todo y luego de una buena jugada preparada, Agustín Palavecino conectó un excelente cabezazo para poner el 2-0 de Aldosivi y que todo el público delire. Pero eso no fue todo, ya que unos minutos más tarde, Giani, la gran figura de la tarde en Mar del Plate, le dio una asistencia deluxe con el taco a Cervera que definió con sutileza para el 3-0.

Palavecino amplió la ventaja para el Tiburón



Locura de asistencia de Giani para que Cervera ponga el 3-0



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yH7fYVp7YU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2025

Un minuto después del tanto del Tiburón, Alex Arce, quien ingresó desde el banco de los suplentes, descontó para Independiente Rivadavia a través de un buen cabezazo al ángulo derecho. Además, en la última jugada del partido, le anularon un tanto al delantero paraguayo por posición adelantada.