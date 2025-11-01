Independiente Rivadavia perdió 3-1 ante Aldosivi y llega golpeado a la final de la Copa Argentina
Con goles de Giani, Palavecino y Cervera, el Tiburón se quedó con tres puntos de oro ante Independiente Rivadavia, que llega tocado a la final frente al Bicho.
Independiente Rivadavia cayó por 3-1 ante Aldosivi en el Bautista Gargantini, por la fecha 14 de la Zona A del torneo Clausura, y sumó su séptimo partido consecutivo sin victorias en el certamen local. Además, el equipo de Alfredo Berti llega golpeado para la gran final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.
La Lepra arrancó muy dormido y el Tiburón lo aprovechó a los 2 minutos de juego. Tras un buen centro por la izquierda, Justo Giani conectó un gran cabezazo y marcó el 1-0 del cuadro local. Ante la adversidad, los dirigidos por Alfredo Berti fueron en busca del empate y a los 25 minutos, Barbieri estrelló un remate en el palo.
Ya en el ST, el equipo de Guillermo Farré salió con todo y luego de una buena jugada preparada, Agustín Palavecino conectó un excelente cabezazo para poner el 2-0 de Aldosivi y que todo el público delire. Pero eso no fue todo, ya que unos minutos más tarde, Giani, la gran figura de la tarde en Mar del Plate, le dio una asistencia deluxe con el taco a Cervera que definió con sutileza para el 3-0.
Un minuto después del tanto del Tiburón, Alex Arce, quien ingresó desde el banco de los suplentes, descontó para Independiente Rivadavia a través de un buen cabezazo al ángulo derecho. Además, en la última jugada del partido, le anularon un tanto al delantero paraguayo por posición adelantada.
Con este resultado, Independiente Rivadavia se mantiene 13ro con 12 puntos, a seis de Belgrano, que cierra la zona de clasificación a los playoffs. Aldosivi, por su parte, quedó 14vo con las mismas unidades que la Lepra mendocina, pero con peor diferencia de gol.
Las estadísticas de Aldosivi-Independiente Rivadavia