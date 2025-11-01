Independiente goleó 3-0 a Atlético Tucumán y se ilusiona con entrar a los playoffs y a la Sudamericana

Independiente sueña con ganar los tres partidos que le restan en la primer fase y que se de una milagrosa combinación de resultados para clasificar a la Copa.

El ex Gimnasia y Esgrima La Plata, Matías Abaldo, abrió la cuenta para Independiente frente al Decano tucumano.

Independiente, venció 3-0 a Atlético Tucumán, en el encuentro jugado esta noche en Avellaneda correspondiente a la decimocuarta fecha del torneo Clausura, y sigue con chances matemáticas de meterse en playoffs y en puestos de Copa Sudamericana.

Los tres goles del elenco rojo fueron convertidos por Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Felipe Loyola.

El extremo uruguayo Matías Abaldo, con la definición de un contragolpe, y el centro delantero paraguayo Gabriel Ávalos, con un disparo potente, fueron los responsables de la ventaja en el Libertadores de América.

En el minuto 9 del segundo tiempo, Independiente amplió su ventaja en el tanteador del Libertadores de América, gracias a un tanto de Felipe Loyola. Ahora el equipo rojo gana 3-0.