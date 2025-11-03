En medio de la crisis, Stefano Di Carlo asumió formalmente la presidencia de River hasta 2029

Stefano Di Carlo fue elegido el sábado como el nuevo presidente de River y este lunes se realizó su presentación oficial al mando del Millonario. Con 36 años, se impuso en las elecciones con un contundente 61,77% de los votos.

“Es importante entender de donde venimos y adonde vamos”, fueron las primeras palabras de Di Carlo al hablar. Posteriormente, recordó todo lo ganado con River y cual es su historia en el fútbol argentino.

Por otro lado, se tomó el tiempo de halagar la gestión de Claudio Tapia: “Los riverplatenses estamos orgullos de aportar nuestro estadio a la Selección argentina, quien logró su segunda Copa del Mundo”.

“Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, tenemos un plan. Este proceso que empezó con D'Onofrio va a seguir y no hay que confundirnos”, expresó sobre su próxima gestión. A su vez, añadió: “Nosotros somos hinchas de River . Les pedimos confianza”.

El primero en subir a hablar en el escenario fue Jorge Brito : “Estoy muy emocionado. Hace muchos años que estamos trabajando para que este proyecto sea posible”.

“El club estaba quebrado”, contó el ex presidente de River. Además, elogió a Rodolfo D'Onofrio, quien se encargó de levantar al club tras irse a la B Nacional en 2011, donde tenían problemas económicos y, al cambiar de gestión, se llegó a los años de gloria, donde el Millonario volvió a ganar copas Libertadores.

Por otro lado, Brito contó cual fue su plan cuando llegó al mando de la institución de Núñez: “Teniamos un plan de reformar el Monumental y logramos incrementar los socios, pasando de 100 mil socios a 350 mil”. Y añadió: “Pudimos demostrarle, de alguna manera, al mundo que no hace falta un fonde de inversión o un jeque árabe”.

“Stefano Di Carlo es una persona distinta a todo el resto de la Comisión Directiva. Él puede decir que es su primera casa, se crió y se educó acá. Tuvo mucho que ver con la plataforma de River ID y Tu Lugar en el Monumental. Estoy convencido que va a ser un gran presidente de River. Desde ahora, yo seré uno más de los que colabore desde el otro lado”, elogió Brito al presidente electo.

Tras firmar un acta y recibir un diploma, Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River. Posteriormente, el ex Secretario General le entregó una placa a Brito y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia también se subió al escenario para obsequiar al ex y al actual mandatario del Millonario.

Fuente: NA