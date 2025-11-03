Felipe Contepomi confirmó el plantel de Los Pumas para los tres encuentros de noviembre

Los Pumas vuelven al ruedo tras el Rugby Championship 2025 , en el que terminaron últimos, detrás de las tres potencias del hemisferio sur, Sudáfrica (el campeón), Nueva Zelanda y Australia , con buenas sensaciones en varios de los encuentros disputados.

Ahora, tras finalizar la concentración de tres días en Londres , volverán a reencontrarse en Cardiff (Gales), donde prepararán lo que será el primer compromiso de la ventana internacional de noviembre.

Los rivales que enfrentarán son Gales, Escocia e Inglaterra , con la particularidad de que los tres partidos serán disputados los días domingo.

Felipe Contepomi , el head coach de Los Pumas , se refirió al camp de Londres en el que se prepararon los encuentros de esta ventana: "Tuvimos un camp muy bueno, la verdad que siempre es bueno poder reencontrarse. Nos sirvió para empezar a preparar el primer partido contra Gales y refrescar y hacer una revisión de lo que fue el VISA Macro Rugby Championship".

A su vez, comentó sobre los tres compromisos en el Reino Unido: "La ventana de noviembre trae un desafío enorme el cual estamos esperando con muchas ganas porque es la oportunidad de jugar en tres estadios emblemáticos, colmados, contra tres rivales históricos como lo son Gales, Escocia e Inglaterra. Creo que es una oportunidad que tenemos que valorar, aprovechar, y a la vez me parece que trae desafíos porque sabemos que en otoño las condiciones climáticas por estos lados son distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a jugar en el hemisferio sur y la verdad que eso va a traer un desafío lindo para poder ver como nos adaptamos y cómo utilizamos esas condiciones de la mejor manera. Es una linda oportunidad que estamos mirando hacia adelante para poder tomarla".

El plantel completo, con los mendocinos Bertranou, González e Isgró

lista pumas La lista de Los Pumas para la ventana de noviembre.

No pudieron ser tenidos en cuenta por lesión: Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona.