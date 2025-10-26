Los Pumas en Londres: un jugador sufrió un esguince y ya tiene a su reemplazante

Luego de su participación en el Rugby Championship 2025 , Los Pumas se reencuentran en Londres . La concentración será desde este lunes 27 al miércoles 29 de octubre. Este domingo, varios jugadores ya empezaron a arribar a la capital inglesa para este encuentro de tres días, que tiene como objetivo preparar la ventana de noviembre.

El Seleccionado argentino de rugby, que finalizó en el último lugar detrás de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia en el certamen que reúnes a las potencias del hemisferio sur , tiene por delante tres juegos para cerrar el año.

Para este camp que comienza mañana fueron convocados 34 jugadores, entre que se encuentran los 3 mendocinos, Juan Martín González , Rodrigo Isgró y Gonzalo Bertranou .

Este domingo, la cuenta oficial de Los Pumas en las distintas redes sociales confirmó una modificación en el plantel debido a una lesión. Se trata de la baja por un esguince en el todillo de Lucio Cinti , quien será reemplazado por Matías Moroni .

De todas maneras, la lista definitiva para los partidos de este ventana, ante Gales, Escocia e Inglaterra , se conocerá una vez finalizada la preparación en Londres .

Novedades del plantel desde Londres. pic.twitter.com/eAVH8IqUhe — Los Pumas (@lospumas) October 26, 2025

El seleccionado nacional disputará tres partidos en la ventana internacional:

vs. Gales , domingo 9 de noviembre desde las 12:10 horas en Cardiff (Principality Stadium)

, domingo 9 de noviembre desde las 12:10 horas en Cardiff (Principality Stadium) vs. Escocia , domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium)

, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium) vs. Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas en Londres (Twickenham)

Ante Gales, el último enfrentamiento entre ambos seleccionados se dio en 2023 por los cuartos de final del Mundial de Francia. Allí, Los Pumas se quedaron con el triunfo por 29-19 y avanzaron a las semifinales. En Cardiff, el último registro se dio en noviembre de 2022, con victoria para los locales por 20-13. En total se disputaron 25 encuentros con 8 triunfos para Argentina, 15 para Gales y 2 empates.

Los Pumas y Escocia disputaron 25 partidos entre sí, con 12 triunfos para el seleccionado nacional y 13 para los escoceses. Se enfrentaron por última vez en 2022, donde disputaron cuatro encuentros, con dos triunfos por lado. Los Pumas se impusieron en Jujuy por 26-18 y en Santiago del Estero por 34-31, mientras que Escocia lo hizo por 29-6 en Salta y por 52-29 en Edimburgo.

En noviembre, en Londres, Los Pumas e Inglaterra disputarán el tercer partido del año. En julio los ingleses visitaron nuestro país y se quedaron con la victoria en ambos enfrentamientos: 35-12 en La Plata y 22-17 en San Juan. La última victoria argentina se dio en Twickenham en 2022, en un ajustado 30-29. En total disputaron 30 partidos, con 5 triunfos, 23 derrotas y 2 empates.

De los 34 jugadores, se destaca el regreso de Matías Alemanno, quien recibió su primera convocatoria del año. Otros que regresan son Thomas Gallo, ya recuperado de su lesión, y Efraín Elías, quien había tenido su última convocatoria en el Camp de Marzo y no disputó partidos con Los Pumas este año.

No podrán ser tenidos en cuenta Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

La lista de los convocados por Contepomi