A pesar del último puesto, Los Pumas tienen un motivo para celebrar tras el Rugby Championship

Los Pumas finalizaron en el último puesto en la edición 2025 del Rugby Championship . A pesar de las buenas sensaciones en muchos pasajes del torneo y de dos grandes triunfos ante Nueva Zelanda y Australia , el Seleccionado argentino de rugby no pudo terminar más arriba en las posiciones.

El equipo de Felipe Contepomi cerró el certamen, que lo tiene cara a cara con las máximas potencias del hemisferio sur, Nueva Zelanda , Australia y Sudáfrica , en la última colocación.

Tras un triunfo y una derrota en cada uno de los enfrentamientos ante los All Blacks y frente a los Wallabies , respectivamente, el conjunto que conduce Felipe Contepomi sufrió una dura derrota por 67 a 30 ante los Springboks y allí perdió la chance de pelear por el título . Finalmente, cayó en el último juego ante el mismo rival, pero 29 a 27.

El conjunto argentino arrancó su participación en esta edición del Rugby Championship , la última, con una derrota ante los All Blacks , en Córdoba, 41 a 24. Luego se recuperó y consiguió un triunfo ante Nueva Zelanda, por primera vez en la historia como locales, en cancha de Vélez Sarsfield, por 29 a 23.

Después llegó la doble fecha ante los australianos. Primero fue triunfo de los Wallabies , por 28 a 24 en el Queensland Country Bank Stadium, y luego, victoria albiceleste por 28 a 26.

Los Pumas llegaron con chances de ser campeones al juego con Sudáfrica, a pesar de estar últimos en la tabla de posiciones, pero la derrota contundente los dejó afuera de la pelea. El equipo argentino cerró su participación en el torneo el sábado 4 de octubre, en el Twickenham Stadium, de Londres, con otra derrota ante Sudáfrica, que terminó siendo nuevamente el campeón.

La buena noticia tras el Rugby Championship

A pesar del último puesto, Los Pumas consiguieron escalar una posición en el ránking mundial, lo que significa muchísimo de cara al Mundial de Australia 2027. ¿Por qué? Porque Argentina superó a Australia y ahora está sexto. Con el nuevo formato (24 seleccionados - 4 zonas de 6), son justamente 6 los cabeza de serie en la cita mundialista y Los Pumas están entre ellos.

Así, evitaría cruzarse en fase de grupos con los mejores del mundo y podría tener una primera ronda más "accesible". Por el momento, esos 5 que están por encima de Los Pumas son: 1 - Sudáfrica; 2 - Irlanda; 3 - Nueva Zelanda; 4 - Francia y 5 - Inglaterra.

Del segundo bombo, del 7º al 12º, saldría el rival más duro en fase de grupo. Allí están: Australia, Escocia, Fiji, Italia, Georgia y Gales.

Por el momento, el tercer bombo lo integrarían Japón, España, Estados Unidos, Samoa, Chile y Tonga. Y en el cuarto quedarían Uruguay, Portugal, Rumania, Hong Kong, Canadá y Zimbabwe.

El sorteo del Mundial será el 3 de diciembre en Australia y se tendrá en cuenta el ranking del lunes 1 de ese mes. Es por ello que la ventana de noviembre será fundamental para Los Pumas, que buscarán mantener, al menos, ese sexto lugar.

Los tres test match de noviembre

El comienzo de la ventana de noviembre para el Seleccionado argentino de rugby será frente a Gales. El encuentro se jugará el domingo 9 de ese mes en el Principality de Cardiff a las 12:10.

Luego, el domingo 16, Los Pumas se medirán con Escocia en Murrayfield, también a las 12.10 de nuestro país.

Finalmente, el domingo 23 a las 13:10, el rival será Inglaterra y el escenario el Twickenham Stadium, donde se cerró el Championship ante Sudáfrica.