Los Pumas vs. Springboks: varios cambios para la revancha en Londres

Felipe Contepomi confirmó el equipo de Los Pumas para enfrentar este sábado a las 10 de la mañana de la Argentina a Sudáfrica , en Londres, por la sexta y última fecha del Rugby Championship.

Hay varias cambios respecto a los que salieron de entrada en la derrota en Durban, el pasado sñabado por 67 a 30. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró estarán entre los suplentes.

Concretamente, serán 7 las modificaciones que presentará el Seleccionado argentino de rugby , partido el que se disputará en el Twickenham Stadium, de Londres (Inglaterra).

En la segunda línea Guido Petti ingresará por Franco Molina y Pedro Rubiolo por Lucas Paulos; Santiago Grondona va por Joaquín Oviedo en la tercera; Simón Benítez Cruz ocupará el puesto de medio scrum por Gonzalo García; Gerónimo Prisciantelli va como apertura, pasa Santiago Carreras a fullback mientras que precisamente el habitual número 15, Juan Cruz Mallía , va como wing en reemplazo de Mateo Carreras. En el centro, Justo Piccardo por Lucio Cinti y como wing Bautista Delguy reemplazará a Rodrigo Isgró.

Los Pumás serán locales ante los Springboks en un encuentro que será el último que disputará en este certamen, por ahora.

Argentina ya no tiene chances de consagrarse en esta edición del Rugby Championship, por lo que la definición será entre Sudáfrica (15 puntos), Nueva Zelanda (14) y Australia (11), de acuerdo a los resultados de este fin de semana. Los All Blacks y los Wallabies jugarán a las 6.45 en el Optus Stadium de Perth, Australia.

¡Nuestros 23 para cerrar el VISA Macro Rugby Championship! ¡Vamos! pic.twitter.com/nMFxxvvFRw — Los Pumas (@lospumas) October 2, 2025

Los Pumas en el Championship 2025

Los Pumas afrontan la última fecha del Rugby Championship 2025 ya sin la posibilidad de poder conseguir por primera vez el título del certamen que tiene cara a cara al Seleccionado argentino con las máximas potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

Tras un triunfo y una derrota en cada uno de los enfrentamientos ante los All Blacks y frente a los Wallabies, respectivamente, el conjunto que conduce Felipe Contepomi sufrió una dura derrota por 67 a 30 ante los Springboks y perdió la chance de pelear.

El conjunto argentino arrancó su participación en esta edición del Rugby Championship, la última, que reúne a las potencias del hemisferio sur, con una derrota ante los All Blacks, en Córdoba, 41 a 24. Luego se recuperó y consiguió un triunfo ante Nueva Zelanda, por primera vez en la historia como locales, en cancha de Vélez Sarsfield, por 29 a 23.

Después llegó la doble fecha ante los australianos. Primero fue triunfo de los Wallabies, por 28 a 24 en el Queensland Country Bank Stadium, y luego, victoria albiceleste por 28 a 26.

Los Pumas llegaron con chances de ser campeones al juego con Sudáfrica, a pesar de estar últimos en la tabla de posiciones, pero la derrota contundente los dejó afuera de la pelea. Sudáfrica es puntero con 15 puntos, Nueva Zelanda tiene 14, Australia 11 y Los Pumas 9.

El equipo argentino cerrará su participación en el torneo el fin de semana, precisamente el sábado 4 de octubre (a las 10), en el Twickenham Stadium, de Londres, nuevamente ante Sudáfrica.