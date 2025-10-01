Los Pumas y la revancha con los Springboks: qué dijo el mendocino Juan Martín González

Los Pumas juegan este sábado, desde las 10 de la mañana de nuestro país, el último encuentro en el Rugby Championship 2025 , ante los Springboks , en el Twickenham Stadium de Londres, Inglaterra. Será la revancha ante los sudafricanos luego de la paliza del pasado sábado, en Durban, que terminó a favor de los locales, 67 a 30.

El tercera línea mendocino, Juan Martín González , que fue titular en todos los encuentros de esta competencia menos en el último ante Sudáfrica , habló en la previa de este match y dejó algunos conceptos respecto a lo que pasó y a lo que viene.

Respecto a la derrota, manifestó: "Fue duro, después de un partido así cuesta. Pero esto es el Rugby Championship y es otro partido, hay que cambiar la cara, la mentalidad, porque hay revancha y eso es lo lindo del Rugby Championship".

Por otro lado, mencionó las victorias post derrotas ante Nueva Zelanda y Australia y comentó: "Borramos lo del partido pasado, sabemos que nos equivocamos y que tuvimos errores, así que a pasar la página y darle para adelante. Este grupo sabe lo que son estos momentos, ya los hemos afrontado, los hemos vivido y con la experiencia que tuvimos sabemos que es un nuevo partido y la mentalidad es ganar".

Finalmente, González se refirió a la localía en Londres y dijo: "Es un estadio histórico, acá (por Inglaterra) no hay lugar más lindo para jugar al rugby".

Para este último enfrentamiento, además de Juan Martín González, seguirá en el equipo el mendocino Rodrigo Isgró y se sumó otro jugador de la provincia, Gonzalo Bertranou.

Los Pumas en el Championship 2025

Los Pumas afrontan la última fecha del Rugby Championship 2025 ya sin la posibilidad de poder conseguir por primera vez el título del certamen que tiene cara a cara al Seleccionado argentino con las máximas potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

Tras un triunfo y una derrota en cada uno de los enfrentamientos ante los All Blacks y frente a los Wallabies, respectivamente, el conjunto que conduce Felipe Contepomi sufrió una dura derrota por 67 a 30 ante los Springboks y perdió la chance de pelear.

El conjunto argentino arrancó su participación en esta edición del Rugby Championship, la última, que reúne a las potencias del hemisferio sur, con una derrota ante los All Blacks, en Córdoba, 41 a 24. Luego se recuperó y consiguió un triunfo ante Nueva Zelanda, por primera vez en la historia como locales, en cancha de Vélez Sarsfield, por 29 a 23.

Después llegó la doble fecha ante los australianos. Primero fue triunfo de los Wallabies, por 28 a 24 en el Queensland Country Bank Stadium, y luego, victoria albiceleste por 28 a 26.

Los Pumas llegaron con chances de ser campeones al juego con Sudáfrica, a pesar de estar últimos en la tabla de posiciones, pero la derrota contundente los dejó afuera de la pelea. Sudáfrica es puntero con 15 puntos, Nueva Zelanda tiene 14, Australia 11 y Los Pumas 9.

El equipo argentino cerrará su participación en el torneo el fin de semana, precisamente el sábado 4 de octubre (a las 10), en el Twickenham Stadium, de Londres, nuevamente ante Sudáfrica.