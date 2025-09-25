Felipe Contepomi confirmó el equipo de Los Pumas para enfrentar a los Springboks este sábado

El head coach de Los Pumas , Felipe Contepomi , definió y dio a conocer este jueves el XV inicial para el encuentro del sábado a las 12.10 de nuestro país ante los Springboks , en Durban, por la fecha 5 del Rugby Championship .

Los Pumas buscarán ante los sudafricanos su tercera victoria en esta edición el certamen, con el objetivo de seguir luchando por el título hasta el final.

Para enfrentar a los bicampeones del mundo en el mítico Kings Park (transmisión de ESPN), el XV tendrá tres variantes respecto al equipo que viene de vencer a los Wallabies : ingresarán Pablo Matera, Franco Molina y Lucas Paulos, por Guido Petti, Pedro Rubiolo y Juan Martín González.

Mientras tanto, Sudáfrica saldrá a la cancha con: 1 - Ox Nche, 2 - Malcolm Marx, 3 - Thomas du Toit, 4 - Eben Etzebeth, 5 - Ruan Nortje, 6 - Siya Kolisi, 7 -Pieter-Steph du Toit, 8 - Jasper Wiese, 9 - Cobus Reinach, 10 - Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11 - Ethan Hooker, 12 - Damian de Allende, 13 - Canan Moodie, 14 - Cheslin Kolbe, 15 - Damian Willemse.

Los Pumas en el Championship 2025

Los Pumas afrontan la recta final del Rugby Championship 2025 con la expectativa de poder conseguir por primera vez el título del certamen que tiene cara a cara al Seleccionado argentino con las máximas potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

Tras un triunfo y una derrota en cada uno de los enfrentamientos ante los All Blacks y frente a los Wallabies, respectivamente, el conjunto que conduce Felipe Contepomi se prepara para los encuentros ante los Springboks.

El conjunto argentino arrancó su participación en esta edición del Rugby Championship, la última, que reúne a las potencias del hemisferio sur, con una derrota ante los All Blacks, en Córdoba, 41 a 24. Luego se recuperaron y consiguieron el triunfo ante Nueva Zelanda, por primera vez en la historia como locales, en cancha de Vélez Sarsfield, por 29 a 23.

Después llegó la doble fecha ante los australianos. Primero fue triunfo de los Wallabies, por 28 a 24 en el Queensland Country Bank Stadium, y luego, victoria albiceleste por 28 a 26.

Los Pumas aún tienen chances de ser campeones a pesar de estar últimos en la tabla de posiciones que tiene a Australia con 11 puntos, Sudáfrica y Nueva Zelanda con 10 y Argentina con 9, todos, con 2 triunfos y 2 derrotas en sus 4 encuentros disputados.

El equipo argentino cerrará su participación en el torneo el otro fin de semana, precisamente el sábado 4 de octubre (a las 10), en el Twickenham Stadium, de Londres, nuevamente ante Sudáfrica.