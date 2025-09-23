Los Pumas van por todo ante los Springboks: el equipo que tiene en mente Contepomi para el sábado

Los Pumas afrontan la recta final del Rugby Championship 2025 con la expectativa de poder conseguir por primera vez el título del certamen que tiene cara a cara al Seleccionado argentino con las máximas potencias del hemisferio sur: Nueva Zelanda , Australia y Sudáfrica .

Tras un triunfo y una derrota en cada uno de los enfrentamientos ante los All Blacks y frente a los Wallabies , respectivamente, el conjunto que conduce Felipe Contepomi se prepara para los encuentros ante los Springboks .

El primero de ellos será en Durban y el segundo en Londres , donde Argentina será local. Precisamente, el encuentro por la fecha 5 será el sábado 27 de septiembre a las 12.10 de nuestro país en el en el Hollywoodbets Kings Park de Durban y el segundo, por la fecha 6, el sábado 4 de octubre a las 10 de la mañana de Argentina), en el Twickenham Stadium, de Londres .

El Seleccionado argentino, que cuenta con la presencia de los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró , llegó hace unos días a Durban con algunas novedades en el plantel. Es que el head coach puma contará con el regreso de Tomás Albornoz ya recuperado de la luxación del quinto dedo de su mano izquierda, ocurrida en el segundo partido ante los All Blacks , que fue triunfo argentino.

Al mismo tiempo, Leonel Oviedo se sumó al plantel y fueron bajas Ignacio Calles, por lesión, y Nicolás Roger, por decisión de Contepomi.

El probable equipo titular de Los Pumas

Felipe Contepomi realizará un solo cambio en el equipo: Tomás Albornoz, que estuvo lesionado en la serie ante Australia, volverá a la titularidad en lugar de Santiago Carreras, quien tuvo una tremenda actuación ante los Wallabies.

De esta manera, el XV inicial sería: 1 - Mayco Vivas, 2 - Julián Montoya, 3 - Joel Sclavi, 4 - Franco Molina, 5 - Pedro Rubiolo, 6 - Pablo Matera, 7 - Juan Martín González, 8 - Joaquín Oviedo, 9 - Gonzalo García, 10 - Tomás Albornoz, 11 - Mateo Carreras, 12 - Santiago Chocobares, 13 - Lucio Cinti, 14 - Rodrigo Isgró, 15 - Juan Cruz Mallía.

Con chances de ser campeones

Los Pumas aún tienen chances de ser campeones a pesar de estar últimos en la tabla de posiciones que tiene a Australia con 11 puntos, Sudáfrica y Nueva Zelanda con 10 y Argentina con 9, todos, con 2 triunfos y 2 derrotas en sus 4 encuentros disputados.

Deberá, por supuesto, conseguir buenos resultados en esta doble fecha con los sudafricanos.