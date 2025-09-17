Los Pumas ya están en Durban para su compromiso con los Springboks: las novedades del plantel

El Seleccionado argentino, comandado por Felipe Contepomi , y con la presencia de los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró , llegó a esa ciudad con algunas novedades en el plantel. Es que el head coach puma contará con el regreso de Tomás Albornoz ya recuperado de la luxación del quinto dedo de su mano izquierda, ocurrida en el segundo partido ante los All Blacks , que fue triunfo argentino.

Al mismo tiempo, se confirmó que se sumará al plantel Leonel Oviedo , y que serán bajas Ignacio Calles, por lesión, y Nicolás Roger, por decisión de Contepomi.

Los Pumas jugarán ante los Springboks el próximo sábado (12.10) por la fecha 5, en Sudáfrica, y cerrarán su participación en el torneo el otro fin de semana, precisamente el sábado 4 de octubre (10), en el Twickenham Stadium, de Londres, ante el mismo rival.

El conjunto argentino arrancó su participación en esta edición del Rugby Championship, la última, que reúne a las potencias del hemisferio sur, con una derrota ante los All Blacks, en Córdoba, 41 a 24. Luego se recuperaron y consiguieron el triunfo ante Nueva Zelanda, por primera vez en la historia como locales, en cancha de Vélez Sarsfield, por 29 a 23.

Después llegó la doble fecha ante los australianos. Primero fue triunfo de los Wallabies, por 28 a 24 en el Queensland Country Bank Stadium, y luego, victoria albiceleste por 28 a 26.

Los Pumas aún tienen chances de ser campeones a pesar de estar últimos en la tabla de posiciones que tiene a Australia con 11 puntos, Sudáfrica y Nueva Zelanda con 10 y Argentina con 9, todos, con 2 triunfos y 2 derrotas en sus 4 encuentros disputados.

Así fue la llegada de Los Pumas a Durban