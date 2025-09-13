El sincericidio del DT de Australia tras el triunfazo de Los Pumas en Sidney: "Es increíblemente frustrante; los argentinos son..."

Los Pumas vencieron 28-26 a los Wallabies por la fecha 4 del Championship 2025. Joe Schmidt, head coach del elenco local, fue autocrítico tras la derrota.

Tras la agónica derrota de la semana pasada, Los Pumas tuvieron su revancha este sábado ante los Wallabies y se impusieron por 28-26 en un duelo para el infarto. Los dirigidos por Felipe Contepomi, que habían logrado sacar 21 puntos de ventaja, debieron sufrir hasta el final con una serie de tries consecutivos de los locales sobre el cierre.

Finalizada la fecha 4 del Rugby Championship 2025, los cuatro equipos se repartieron 2 triunfos y 2 derrotas, con ventaja para Australia que suma 11 unidades por los bonus obtenidos, seguido por Nueva Zelanda con 10, y con Sudáfrica y Argentina en el tercer y cuarto puesto respectivamente con 9 cada uno (pero una mejor diferencia de tantos para los Springboks).

Los Pumas Wallabies 2025 Los Pumas se impusieron en un partidazo ante los Wallabies. EFE

Las declaraciones de Joe Schmidt tras perder contra los Pumas Joe Schmidt, head coach del elenco australiano, fue autocrítico luego del partido: "La sensación está dominada por la decepción. Sentí que teníamos suficiente tiempo de partido para conseguir el resultado. Tuvieron mucho que ver nuestros errores", declaró con pesar en diálogo con la prensa.

"Los argentinos son un muy buen equipo, pero haciendo 11 quiebres de línea contra 3 y anotando 4 tries contra 1, aún así no obtuvimos un resultado", se lamentó a continuación. Y agregó en el mismo sentido: "Es increíblemente frustrante, pero decepcionante al mismo tiempo… Acumulábamos buenos trabajos y luego perdíamos el balón o lo perdíamos con demasiada facilidad".