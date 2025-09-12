Los Pumas van por la revancha ante los Wallabies con los mendocinos como titulares
Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró serán de la partida en Los Pumas ante Australia en el choque de la cuarta fecha del Rugby Championship.
La Selección argentina de rugby, Los Pumas, enfrentará en la madrugada de este sábado a Australia, en Sídney, por la cuarta fecha del Rugby Championship, en busca de la revancha de lo ocurrido hace una semana, cuando en la última jugada del partido los Wallabies se quedaron con el triunfo por 28 a 24.
La novedad en el XV que eligió el head coach Felipe Contepomi es que los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró serán titulares. Mientras que el primero de ellos estuvo desde el comienzo del certamen en el equipo, Isgró regresará tras dos partidos ausente.
En este encuentro, el Seleccionado argentino buscará tomarse revancha, y la necesita para soñar con ganar el torneo, de la derrota del pasado sábado en Townsville, por 28 a 24, con un try de los locales sobre el final, después de que Los Pumas fueron dominadores en el marcados durante los 80 minutos.
Para este juego ante los Wallabies, Contepomi sigue metiendo mano y realizando modificaciones en busca del mejor funcionamiento de un plantel con mucha competencia interna. Pablo Matera no estará entre los titulares y su lugar será ocupado por Joaquín Oviedo.
Al mismo tiempo, Guido Petti regresa a la formación titular por Franco Molina en la segunda línea, el mendocino Rodrigo Isgró jugará en lugar de Bautista Delguy, que ni siquiera estará entre las alternativas.
Las formaciones titulares de Los Pumas y de los Wallabies
De esta manera, los XV pumas serán: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.
Mientras tanto, el XV dispuesto en los Wallabies por el entrenador neozelandés Joe Schmidt serán: Andrew Kellaway; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Sua'ali'i, Hunter Paisami, Corey Toole, Tane Edmed, Nic White; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán), Rob Valetini, Tom Hooper, Jeremy Williams, Taniela Tupou, Billy Pollard y James Slipper.
El partido se podrá ver en vivo en la Argentina únicamente por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN.