Los Pumas van por la revancha ante los Wallabies con los mendocinos como titulares

La novedad en el XV que eligió el head coach Felipe Contepomi es que los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró serán titulares. Mientras que el primero de ellos estuvo desde el comienzo del certamen en el equipo, Isgró regresará tras dos partidos ausente.

En este encuentro, el Seleccionado argentino buscará tomarse revancha, y la necesita para soñar con ganar el torneo, de la derrota del pasado sábado en Townsville, por 28 a 24, con un try de los locales sobre el final , después de que Los Pumas fueron dominadores en el marcados durante los 80 minutos.

Para este juego ante los Wallabies, Contepomi sigue metiendo mano y realizando modificaciones en busca del mejor funcionamiento de un plantel con mucha competencia interna. Pablo Matera no estará entre los titulares y su lugar será ocupado por Joaquín Oviedo .

Al mismo tiempo, Guido Petti regresa a la formación titular por Franco Molina en la segunda línea, el mendocino Rodrigo Isgró jugará en lugar de Bautista Delguy , que ni siquiera estará entre las alternativas.

Las formaciones titulares de Los Pumas y de los Wallabies

De esta manera, los XV pumas serán: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1965985014421790997&partner=&hide_thread=false ¡Los 23 para la revancha en Sydney! #SomosLosPumas pic.twitter.com/O2JT48Lbik — Los Pumas (@lospumas) September 11, 2025

Mientras tanto, el XV dispuesto en los Wallabies por el entrenador neozelandés Joe Schmidt serán: Andrew Kellaway; Max Jorgensen, Joseph-Aukuso Sua'ali'i, Hunter Paisami, Corey Toole, Tane Edmed, Nic White; Fraser McReight, Harry Wilson (capitán), Rob Valetini, Tom Hooper, Jeremy Williams, Taniela Tupou, Billy Pollard y James Slipper.

El partido se podrá ver en vivo en la Argentina únicamente por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN.