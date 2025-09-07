La derrota con Australia y una feroz autocrítica: qué dijo Felipe Contepomi tras el partido de Los Pumas

Luego del juego, el head coach del equipo argentino, Felipe Contepomi , analizó la derrota y fue autocrítico. Al mismo tiempo, manifestó su enojo con algunas decisiones de los jueces en el duelo disputado en el Queensland Country Bank Stadium .

"Les dimos penales fáciles. Pasamos a ganar con un minuto por jugar y no agarramos la salida, cometimos un penal a 22 metros, después hicimos dos penales más a cinco metros. Contra un equipo de esta calidad, es un montón", destacó Contepomi post partido, con mucha bronca por el resultado.

Al mismo tiempo, manifestó con total sinceridad el entrenador: "Felicito a Australia , se lo merecieron. Tuvieron una buena mentalidad. Nosotros hicimos algunas cosas buenas, pero otras no. Tenemos que aprender rápido. Cometimos muchos errores individuales, especialmente en el segundo tiempo, que nos costaron muy caro. Esa es la historia. No fuimos lo suficientemente buenos y cuando no lo sos en este nivel lo pagas caro".

Por otro lado, ante las lesiones de algunos jugadores argentinos y las decisiones del neozelandés Paul Williams y su equipo, declaró: "Franco Molina está bien del HIA (Protocolo de Evaluación de Lesiones en la Cabeza). Me sorprendió que no frenaran el partido por un HIA. No sé adónde vamos con estas cosas. En julio jugamos contra Inglaterra y ante cada caída se frenó el juego".

Al mismo tiempo, expresó: "Acá hubo un HIA y no se frenó, tuvimos que jugar con 14. Es raro. Pido clarificación porque tuvo que salir por un HIA. Todos vimos que fue a tacklear y quedó abajo. Tendrían que haber parado el partido por eso. Es algo que no sé, no sé a dónde vamos".

Las declaraciones de Felipe Contepomi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1964246363920548241&partner=&hide_thread=false El testimonio de Felipe Contepomi, Juan Cruz Mallía y Santiago Carreras, luego de la derrota de #LosPumas, 28-24 ante Australia, por la tercera fecha del #RugbyChampionship.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium. pic.twitter.com/7Jq8Bl6dkv — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 6, 2025 Las declaraciones de Contepomi tras la caída con Australia.

Los Pumas vuelven a jugar con Australia

Tras esta derrota por 28 a 24, Los Pumas tendrán revancha con los Wallabies el próximo sábado, también desde la 1.30 de Argentina, aunque esta vez la sede será en la capital del país, precisamente en el Sidney Football Stadium.

Mientras tanto, el cierre del Rugby Championship 2025 será ante Sudáfrica, últimos campeones del mundo. El 27 de septiembre se enfrentarán en el estadio Hollywoodbets Kings Park de Durban, desde las 12:10 de Argentina, y el 4 de octubre jugarán en el mítico estadio Twickenham de Londres, a las 10 de la mañana.