El insólito accidente por el que se demoró el inicio de la última práctica de la F1 en Australia

La mañana del sábado en el circuito de Albert Park Circuit dejó una escena inesperada que terminó afectando el cronograma del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 . Un violento accidente en la carrera sprint de la Fórmula 3 obligó a reparar las barreras de contención y provocó que la última práctica de la F1 comenzara con retraso.

Dos pilotos del equipo Prema Racing protagonizaron un choque entre compañeros que terminó con ambos autos destrozados contra las barreras. El episodio tuvo como protagonistas al australiano James Wharton y al neozelandés Louis Sharp.

El incidente se produjo en la séptima vuelta de la carrera sprint. Sharp intentó superar a Wharton en una maniobra arriesgada, pero el australiano defendió su posición desplazándose hacia el exterior de la pista.

El intento no terminó allí. En la siguiente curva, el piloto neozelandés volvió a intentar el sobrepaso dejando el auto por el interior. Wharton tomó la curva como si no tuviera a nadie a su lado y ambos monoplazas se engancharon antes de salir despedidos hacia las barreras.

El impacto fue violento. Los dos autos terminaron contra las protecciones TecPro con importantes daños, lo que dejó fuera de competencia a ambos pilotos.

Bandera roja y final anticipado

A pesar de la dureza del golpe, los dos pilotos informaron de inmediato que se encontraban en buen estado físico y pudieron abandonar los autos sin asistencia médica. La dirección de carrera decidió detener la competencia con bandera roja para evaluar los daños en el sector del circuito. Sin embargo, el trabajo necesario para reparar las defensas era considerable.

Sharp and Wharton collide at Turn 5.#F3 #AusGP pic.twitter.com/sPWU6bzZY3 — Formula 3 (@Formula3) March 7, 2026

Ante esa situación, los comisarios optaron por dar por terminada la carrera sprint. El español Bruno del Pino fue declarado ganador en una prueba que terminó repartiendo solamente la mitad de los puntos disponibles.

La reparación que retrasó a la Fórmula 1

Las consecuencias del accidente no se limitaron a la Fórmula 3. La reconstrucción de la barrera dañada demandó más tiempo del previsto, lo que obligó a modificar el cronograma de la jornada.

Por ese motivo, la tercera práctica libre de la Fórmula 1 no comenzó en el horario estipulado. La sesión estaba programada para las 22.30 (hora argentina), pero finalmente se inició veinte minutos más tarde.