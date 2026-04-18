Una mujer que conducía alcoholizada terminó chocando contra un árbol en Las Heras

La conductora registró 1,46 g/l de alcohol en sangre y fue asistida junto a otros ocupantes tras el impacto.

Un accidente vial ocurrido en la madrugada de este sábado en Las Heras dejó como saldo tres personas heridas y una conductora imputada tras dar positivo en alcoholemia. El hecho se registró cerca de las 00:27 en la intersección de calles Independencia y Roosevelt, según el parte oficial.

De acuerdo con la información, el vehículo circulaba por calle Independencia cuando la conductora, de 35 años, perdió el dominio del rodado, impactó contra el cordón de la acequia y luego terminó chocando contra un árbol.

En el auto viajaban tres personas, que debieron ser asistidas tras el impacto.

Test positivo tras el accidente en Las Heras Personal de tránsito realizó el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó resultado positivo con 1.46 gramos de alcohol en sangre. En el lugar intervino el servicio de emergencias, que asistió a las ocupantes y dispuso su traslado a un hospital con diagnóstico de politraumatismos.