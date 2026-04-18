Un niño de 6 años sufrió lesiones de gravedad luego de que un árbol se le cayera encima

El menor fue trasladado de urgencia y permanece internado bajo observación tras sufrir politraumatismos.

Un niño de 6 años resultó con lesiones de gravedad luego de un accidente ocurrido en la vía pública en Las Heras, durante la noche del viernes. El hecho se registró en calle Lamadrid, donde el menor fue golpeado por un árbol que cayó mientras se encontraba jugando.

De acuerdo con la información oficial, el episodio ocurrió alrededor de las 22:43 y motivó un rápido operativo de asistencia para trasladar al menor a un centro de salud.

En el lugar intervino personal correspondiente, que tomó declaración a la madre del niño, de 27 años.

Cómo se encuentra el niño tras el accidente Según el parte del Ministerio de Seguridad, el menor fue trasladado en primera instancia al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones médicas tras el impacto en la zona de la espalda.

Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Notti. Allí, profesionales de la salud le diagnosticaron politraumatismos.