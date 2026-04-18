Femicidio en Rosario: mató a su novia a cuchillazos y luego se tiró de un octavo piso

La ciudad de Rosario se encuentra totalmente movilizada luego de que trascendiera la muerte de dos estudiantes de psicología de la UNR , identificados como Sophia Civarelli y Valentín Alcida, ambos de 22 años. Según las primeras hipótesis, se trataría de un femicidio seguido de un suicidio .

Todo comenzó este viernes por la madrugada, cuando una amiga de la pareja llamó a la Policía porque, según su relato, Sophia se había quitado la vida en su casa con un corte en el cuello.

Mientras la Policía se dirigía hacia la vivienda de Civarelli, otra llamada al 911 alertó sobre un hombre joven que se había arrojado al vacío desde un departamento ubicado a muy pocas cuadras, en pleno centro de la ciudad.

Ese chico resultó ser Valentín Alcida. Según se supo, el joven logró sobrevivir a la caída, pero murió mientras era atendido en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Luego de varios minutos de confusión, la amiga de la pareja que había realizado la primera llamada al 911 explicó su versión de los hechos. Según dicho relato, ambos jóvenes convivían en el departamento donde fue hallada muerta Civarelli, ubicado en 3 de Febrero 2465. En la madrugada del viernes, algo ocurrió y ella terminó con una herida cortante en el cuello que le causó la muerte.

La secuencia siguió con Alcida huyendo del lugar y presentándose en la casa de una amiga, en 3 de Febrero al 1100. Allí le habría contado la versión del suicidio y un presunto intento de asistir a su novia con torniquete, pero como no tuvo éxito, se asustó y acudió a lo de su amiga, a quien le contó ocurrido. No obstante, en un momento dado, Alcida repentinamente saltó al vacío desde el departamento de su amiga.

Si bien la investigación fue arrojando distintas teorías, de acuerdo a las últimas informaciones, Carla Ranciari, la fiscal a cargo del hecho y parte de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, indicó que la hipótesis más concreta es la de femicidio seguido de suicidio.