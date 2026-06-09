La UNR logró la aprobación de Anmat para fabricar un medicamento clave contra el VIH
La Universidad Nacional de Rosario recibió la autorización de Anmat para producir un fármaco esencial para embarazadas y pacientes pediátricos con VIH.
La Universidad Nacional de Rosario (UNR) recibió la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para elaborar Zidovudina en su Planta Piloto de Medicamentos. Se trata del primer medicamento desarrollado por una universidad pública argentina que obtiene autorización para su producción, un paso que permitirá garantizar el acceso a un tratamiento clave para pacientes pediátricos y mujeres embarazadas con VIH.
Un medicamento estratégico para la salud pública
La Zidovudina es considerada un medicamento de producción limitada en Argentina. Su importancia radica en que reduce significativamente la transmisión vertical del VIH, es decir, el contagio de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y los primeros meses de vida.
Hasta ahora, la disponibilidad de este medicamento dependía de un único proveedor privado o de importaciones que, en muchos casos, llegaban con demoras al sistema sanitario. La producción pública impulsada por la universidad busca garantizar un suministro más estable y accesible para los pacientes que lo necesitan.
Una planta con nuevos desarrollos en marcha
La Planta Piloto de Producción de Medicamentos de la UNR fue inaugurada en 2006 y es la primera planta universitaria del país integrada al Sistema de Laboratorios Públicos. Cuenta con capacidad para producir medicamentos líquidos y sólidos bajo los estándares exigidos por Anmat.
Además de la Zidovudina, la universidad trabaja en otros desarrollos considerados estratégicos para la salud pública, entre ellos formulaciones de Lamivudina, Oseltamivir, Atenolol, Sildenafil y Benznidazol, destinadas a enfermedades que suelen recibir poca atención de la industria farmacéutica por su baja rentabilidad comercial.
Con la aprobación obtenida, la UNR avanzará ahora en los trámites necesarios para la producción y distribución del medicamento, consolidando un proyecto que combina investigación científica, innovación tecnológica y acceso a tratamientos esenciales.