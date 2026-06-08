Anmat: actualizaron el Código Alimentario Argentino y fijaron límites para el arsénico en arroz

La Anmat avanzó este lunes con distintas medidas oficializadas en resoluciones respecto de estos dos puntos. Los detalles.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó que se incorporó al ordenamiento jurídico nacional una resolución mediante la cual se actualizan los límites máximos de contaminantes inorgánicos para la categoría “Arroz y sus derivados, excepto aceite”, específicamente en relación con el arsénico.

Según un informe que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, la medida “actualiza el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Límites Máximos de Contaminantes Inorgánicos en Alimentos, incorporado previamente al Código Alimentario Argentino, con el objetivo de adecuar la normativa nacional a los avances técnicos y científicos en materia de inocuidad alimentaria”.

Por qué la Anmat modifica el Código Alimentario Argentino Los principales aspectos de la actualización son:

Armoniza la normativa argentina con los estándares vigentes en el ámbito del MERCOSUR.

Actualiza los límites máximos permitidos de arsénico para la categoría “Arroz y sus derivados, excepto aceite”.

Fortalece la protección de la salud de los consumidores mediante la adecuación de los criterios de control de contaminantes inorgánicos en alimentos.

Contribuye a garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos comercializados en el país. Asimismo, se actualiza el artículo 156 del Código Alimentario Argentino, que establece los límites máximos permitidos para distintos elementos metálicos y no metálicos en alimentos, incorporando las modificaciones aprobadas en el ámbito regional.