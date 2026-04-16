El dramático caso de Shadya, la joven que se suicidó tras denunciar a su exnovio por filtrar un video íntimo

La justicia de Santiago del Estero investiga el trágico caso de Shadya Altamirano , una joven abogada que se suicidó un mes después de haber denunciado a su exnovio por la difusión de un video íntimo sin su consentimiento. La joven, que estaba por cumplir 30 años, expresó en varias ocasiones el sufrimiento que le causó la exposición pública de su vida privada, una angustia que, según su madre, fue uno de los factores decisivos en su trágica muerte.

De acuerdo con la denuncia presentada por la familia, el video en cuestión fue compartido por el exnovio de Shadya en un grupo de WhatsApp con sus amigos, lo que generó un profundo malestar en la víctima.

Tras su trágica muerte, la madre de Shadya , María Verónica Rodríguez, de 52 años, habló del caso, con el deseo de que se haga justicia.

En diálogo con la prensa, María Verónica indicó que su hija repetía una frase antes de su fallecimiento: " Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas ". Según Rodríguez, la exposición pública del material íntimo fue insoportable para la joven, que, según su testimonio, no pudo soportar la presión derivada de la viralización del video.

La turbulenta relación entre Shadya y su exnovio

Shadya y su exnovio habían tenido una relación problemática desde sus años de adolescencia. La madre de la joven detalló que la relación con el hombre, de 43 años, fue enfermiza y marcada por episodios de manipulación y abuso.

La joven, según su madre, había sido víctima de un ciclo de vaivenes emocionales con su exnovio, quien también la habría inducido al consumo de estupefacientes.

El 1° de marzo, un día después de que el video fuera compartido, Shadya denunció a su exnovio por amenazas en la Comisaría Comunitaria N° 15 de Pinto. En ese momento, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero le ofreció medidas de protección, entre ellas la instalación de un botón antipánico en su celular. Sin embargo, la joven rechazó la ayuda y firmó el acta correspondiente, según informaron fuentes oficiales.

Cómo se encontraba Shadya antes de su partida

Días antes de su muerte, el 11 de abril, la madre de Shadya acudió a la Comisaría 15 del Menor y la Familia para advertir sobre el estado de salud de la joven. En su declaración, Rodríguez detalló que su hija sufría un trastorno obsesivo compulsivo y había recibido tratamiento psiquiátrico, aunque no lo había finalizado. Además, mencionó que Shadya había tenido intentos previos de autolesión, lo que indicaba que su situación emocional era frágil.

Pese a las advertencias, lamentablemente, el 11 de abril fue su propio padre, José Luis Altamirano Guerrero (71), quien la encontró sin vida en un terreno enfrente de su casa, en la localidad santiagueña de Pinto.

La muerte de la joven provocó una rápida intervención de la Unidad Fiscal, que ordenó diversas medidas, incluida la autopsia y el secuestro del celular de la joven para ser periciado. Sin embargo, la familia continúa reclamando respuestas y exigiendo que se esclarezca la responsabilidad de las autoridades ante el desenlace fatal.