Tragedia en las 24 Horas de Nürburgring: murió un piloto tras un fuerte choque múltiple en la clasificación

El automovilismo europeo vivió una noche de tragedia con la muerte de Juha Miettinen , piloto de un BMW 325i, quien falleció en el centro médico del circuito tras un grave accidente múltiple durante las clasificatorias de las 24 Horas de Nürburgring . El incidente ocurrió a los 25 minutos de las cuatro horas previstas, en el sector de Kolstertal, y habría sido provocado por aceite derramado en la pista, lo que generó una pérdida de control generalizada e involucró a siete vehículos.

El choque bloqueó completamente el trazado en la entrada a la curva de la Steilstrecke, provocando un embotellamiento que obligó a detener la actividad de inmediato. Equipos médicos y ambulancias acudieron rápidamente al lugar, mientras los comisarios trabajaban para despejar la pista y asistir a los pilotos involucrados. La carrera quedó suspendida sin reanudación.

Tras varios minutos de incertidumbre, se realizó una breve conferencia de prensa en la que se confirmó el fallecimiento de Miettinen. Posteriormente, la organización emitió un comunicado oficial lamentando lo sucedido y acompañando a la familia, en una jornada que dejó conmocionado a todo el mundo del automovilismo.

Además del piloto fallecido, otros seis pilotos resultaron heridos en el choque, pero todos fueron atendidos por los servicios médicos y se confirmó que no corren peligro de vida.

Vale destacar que entre los participantes de la clasificatoria figuraba Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, quien formaba parte de uno de los equipos inscriptos. Sin embargo, el neerlandés no se encontraba en pista al momento del accidente fatal, por lo que no estuvo involucrado en el choque múltiple que terminó con la vida de Juha Miettinen.

Miettinen era un piloto con experiencia en competencias de resistencia y categorías de turismo en Europa, donde había desarrollado gran parte de su trayectoria. Habitual participante en pruebas de larga duración como las 24 Horas de Nürburgring, se destacaba por su regularidad y por su conocimiento de circuitos complejos como el Nordschleife, conocido como el “Infierno Verde” por su exigencia técnica y sus más de 20 kilómetros de extensión.

image Juha Miettinen falleció este sábado a los 69 años tras un brutal accidente en las 24 horas de Nurburgring. Archivo

A lo largo de su carrera integró distintos equipos privados dentro del automovilismo amateur y semiprofesional, donde se ganó el respeto del ambiente. Su presencia en estas clasificatorias representaba uno de los mayores desafíos de su temporada, en una competencia que año tras año reúne a pilotos experimentados en uno de los escenarios más exigentes del mundo.

La decisión que tomó la organización tras la muerte de Miettinen

La organización de las 24 Horas de Nürburgring decidió no reanudar la actividad tras el accidente ocurrido el sábado por la noche. De cara a la carrera del domingo, se dispuso la realización de un minuto de silencio antes de la largada y un homenaje especial durante la formación en la parrilla a las 13:00, en memoria de Juha Miettinen.

En este contexto de profundo dolor, toda la comunidad del automovilismo acompaña a la familia y a los seres queridos del piloto finlandés, en una jornada marcada por la tristeza y el respeto.