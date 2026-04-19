Quién era Juha Miettinen, el piloto que murió en las 24 Horas de Nürburgring

La muerte de Juha Miettinen durante la carrera clasificatoria para las 24 horas de Nürburgring volvió a poner el foco en los riesgos del automovilismo . El piloto finlandés, de 66 años, falleció tras verse involucrado en un choque múltiple en uno de los sectores más exigentes del circuito alemán.

El accidente ocurrió en la zona de Klostertal y dejó a varios autos involucrados. La organización confirmó horas más tarde que, pese a la rápida intervención de los equipos médicos, no fue posible salvar su vida.

Juha Miettinen desarrolló gran parte de su trayectoria en competencias de turismo y pruebas de larga duración, especialmente en el ámbito alemán. Con el paso de los años se consolidó como un piloto experimentado dentro de estructuras privadas.

Lejos del foco de las grandes categorías internacionales, construyó su carrera participando en campeonatos exigentes, donde la constancia y la resistencia física son claves. La clasificatoria para las 24 horas de Nürburgring formaba parte habitual de su calendario.

El piloto finlandés tenía una larga trayectoria en el automovilismo europeo.

Su última carrera en Nürburgring

En el momento del accidente, Miettinen competía a bordo de un BMW 325i junto a Dan Berghult, quien logró salir ileso tras ser asistido por los servicios médicos.

El siniestro se produjo en la fase inicial de la prueba e involucró a siete vehículos. Tras el impacto, la dirección de carrera decidió suspender la actividad para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Accidente 24 horas de Nurburgring Tragedia en las 24 Horas de Nürburgring. X @grandepremio

Según el comunicado oficial, "pese a la llegada inmediata de los servicios de emergencia, los médicos no pudieron salvar al piloto Juha Miettinen", y agregaron que "después de que fuera extraído del vehículo, el piloto falleció en el Centro Médico después de que resultaran vanos varios intentos de reanimarlo".

Repercusiones en el mundo del automovilismo

La noticia generó impacto en la comunidad automovilística, que rápidamente expresó su pesar por lo sucedido. Desde la organización señalaron que "todos los que participan en las 24 Horas de Nürburgring están con la familia de Juha Miettinen en estos momentos de dolor".

Uno de los mensajes destacados fue el de Max Verstappen, quien escribió: "Conmocionado por lo que pasó hoy. El automovilismo es algo que todos amamos, pero en momentos como este nos recuerda lo peligroso que puede ser. Envío mis más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Juha".