Procesaron al piloto Gastón Mazzacane por una evasión millonaria: la maniobra que investiga la Justicia

El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó al piloto de Turismo Carretera y excorredor de Fórmula 1 Gastón Mazzacane , a su padre Hugo Héctor, máxima autoridad de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), y a otros tres empresarios vinculados al grupo por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.

En la causa también quedaron bajo la lupa cuatro sociedades del conglomerado: Quilmes Tolosa S.A., CEAGA S.A., Maverick S.A. y MDNAJMM S.A.

De acuerdo con el dictamen de la fiscalía, el esquema investigado incluye el armado de una red de empresas vinculadas, el manejo de una doble contabilidad y la realización de operaciones en negro para ocultar el verdadero volumen de ingresos.

Según los investigadores, estas maniobras habrían tenido como objetivo desfinanciar la empresa principal del grupo y dificultar el cobro de impuestos por parte del Estado.

Años después de su paso por la F1, Mazzacane fue campeón el TC Pick Up. Foto: ACTC

La operatoria se habría extendido durante una década, entre 2014 y 2024. En ese período, la investigación logró reconstruir el entramado societario, detectar ventas no declaradas y verificar transferencias de activos entre firmas del mismo grupo.

Millonaria deuda

Los montos en juego son elevados. La deuda bajo análisis ronda los $5.500 millones para el período 2021-2023 y supera los $8.000 millones si se incluye el ejercicio 2024.

En tanto, la Procuración General de la Nación estimó el perjuicio concreto al fisco en $3.965 millones.

Embargos y allanamientos

En el marco del procesamiento, el juez ordenó embargos sobre los bienes de los imputados para garantizar el eventual recupero del dinero en caso de que la acusación avance.

La investigación incluyó allanamientos en domicilios y establecimientos comerciales, donde se secuestraron registros contables, documentación societaria, archivos financieros y dinero en efectivo. En los procedimientos intervino la División Lavado de Activos de la Policía Federal.

La defensa apeló el procesamiento

Tras la decisión judicial, la defensa, integrada por los abogados Alfredo J.M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón, presentó una apelación y cuestionó la medida.

Gastón Mazzacane, su padre fue herido de bala. Télam

Los letrados sostienen que algunos períodos fiscales estarían prescriptos, lo que podría reducir el alcance de la acusación. Además, señalaron que parte de las deudas impositivas ya fueron canceladas tras fiscalizaciones de ARCA, mientras que otras fueron incorporadas a planes de regularización que, según indicaron, están siendo cumplidos.

Medida desproporcionada

En su presentación, la defensa también argumentó que la reestructuración societaria cuestionada se realizó dentro del marco legal, con el objetivo de sostener la actividad de un grupo del que dependen unas 150 familias.

Para los abogados, el procesamiento es una medida desproporcionada que desconoce la nueva ley de inocencia fiscal y pone en riesgo la continuidad del grupo empresario sin fundamentos suficientes.

Cómo sigue la causa

La causa está a cargo de la fiscal federal María Laura Roteta, con ARCA como querellante. La denuncia del organismo recaudador por maniobras de evasión en los ejercicios 2021 a 2024 dio inicio a la investigación, que derivó en allanamientos y en la intervención de la Policía Federal.

Ahora, será la Cámara la que deberá analizar la apelación presentada por la defensa y definir los próximos pasos del expediente.