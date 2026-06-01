Godoy Cruz: secuestraron armas, municiones y aprehendieron a siete personas tras una práctica de tiro ilegal

Una práctica de tiro presuntamente realizada en una zona no habilitada terminó con un importante operativo policial en Godoy Cruz y el secuestro de un arsenal. Como resultado del procedimiento, siete personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 17 del sábado en las inmediaciones del asentamiento Piedras Blancas , cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Godoy Cruz ( UAP ) realizaban patrullajes preventivos en la zona. Durante el recorrido, los uniformados detectaron una camioneta con dos ocupantes en el sector de la ripiera Macola.

Al ser identificados, los hombres manifestaron que regresaban de una práctica de tiro. Sin embargo, durante la inspección del vehículo, los efectivos observaron la presencia de armas de fuego en el habitáculo, situación que motivó el despliegue de un operativo de mayores dimensiones.

A partir de esa información, la Policía montó un control sobre calle Soler , a la altura de Cantero , con el objetivo de interceptar otros vehículos que pudieran provenir del mismo lugar. El procedimiento permitió controlar diez rodados vinculados al grupo que participaba de la actividad.

Durante las inspecciones, los uniformados encontraron armamento , cargadores y municiones distribuidos en varios de los vehículos. El hallazgo derivó en el secuestro de diez armas de fuego , entre ellas nueve pistolas 9 milímetros y una carabina calibre 22 equipada con mira telescópica y supresor de sonido.

Además, algunas de las armas presentaban accesorios tácticos como linternas y miras holográficas. En el mismo operativo también fueron secuestrados 20 cargadores y más de 200 cartuchos de diferentes calibres.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, seis hombres y una mujer fueron aprehendidos mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias en las que se desarrollaba la actividad detectada por la Policía.

El armamento quedó secuestrado para la realización de pericias y para establecer la situación legal de cada uno de los involucrados en el procedimiento.