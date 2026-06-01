Godoy Cruz cumple 105 años: lealtad y pasión del pueblo bodeguero

El calendario marca 1 de junio y para el pueblo bodeguero no es una fecha más. Godoy Cruz Antonio Tomba cumple 105 años de historia y, como ocurre cada año, los hinchas demostraron que la pasión no entiende de categorías.

Minutos antes de la medianoche, cientos de simpatizantes comenzaron a reunirse en la sede social de calle Balcarce y en distintos puntos del departamento para esperar juntos el nacimiento de un nuevo aniversario. Banderas, camisetas, bombos, bengalas y cánticos acompañaron la cuenta regresiva hasta las 12, cuando el tradicional "feliz cumpleaños" y los fuegos artificiales se apoderó de la noche tombina.

El festejo tuvo un significado especial. Porque este aniversario encuentra al club atravesando una etapa diferente, compitiendo en la Primera Nacional y buscando el camino de regreso a la máxima categoría. Sin embargo, lejos de disminuir el entusiasmo, la convocatoria volvió a confirmar el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a los hinchas bodegueros.

Este cumpleaños encuentra al Expreso transitando un proceso de reconstrucción deportiva. Con el regreso al Feliciano Gambarte ya concretado y el equipo intentando acomodarse en la pelea por los puestos de ascenso, la ilusión sigue intacta. El objetivo es uno solo: volver rápidamente a la máxima categoría del fútbol argentino.

Los 105 años llegan además con el peso de una historia que excede cualquier resultado deportivo. Son más de diez décadas de identidad barrial, de familias enteras heredando los colores azul y blanco, de tribunas que acompañaron ascensos, descensos, campañas históricas y noches inolvidables de Copa Libertadores.

Porque si algo enseñó la historia de Godoy Cruz es que los momentos difíciles también forman parte de la construcción de los clubes. El Tomba supo crecer desde el ascenso local, conquistar el fútbol argentino y sostenerse durante años entre los mejores equipos del país. Hoy la realidad es diferente, pero la ambición sigue siendo la misma.

Por eso este aniversario tiene un sabor especial. No es el de la comodidad ni el de los éxitos recientes. Es el cumpleaños de un club que intenta reinventarse, que vuelve a mirar hacia adelante y que sueña con celebrar los 106 años nuevamente en Primera División.

Mientras tanto, los hinchas volverán a hacer lo que mejor saben: acompañar. Porque los aniversarios no se miden por la categoría en la que se juega, sino por la historia que se construyó durante 105 años.

El spot oficial del Club Godoy Cruz