Quedó en libertad el expolicía que mató a su pareja de un disparo accidental en Godoy Cruz

La Justicia le otorgó la libertad a Franco Cuello Nadal , el expolicía que mató de un disparo accidental a su pareja Valeria Ramírez , a fines de 2022 en Godoy Cruz . El año pasado, un jurado descartó la teoría del femicidio y determinó que no tuvo intención de asesinar a la mujer. Fue condenado, pero el fallo no quedó firme.

La audiencia se desarrolló a partir del pedido de la defensa, a cargo de los abogados Leonardo Pascon y Federico Yunes , para ponerle fin a la prisión preventiva que mantenía tras las rejas a Cuello Nadal. En la cita, que tuvo lugar en el Polo Judicial Penal, estuvieron presentes familiares de ambas partes.

Fuentes allegadas al proceso detallaron que el expolicía estuvo acompañado por su entorno cercano y por uno de los letrados, quien exigió ante cese de la medida de coerción ante el juez Alejandro Miguel , quien finalmente hizo lugar a esa solicitud.

Del otro lado estuvo la madre de Valeria Ramírez , quien durante el juicio ya había manifestado su oposición a que el acusado recuperara la libertad y volvió a expresar su preocupación respecto a un posible contacto entre Cuello Nadal y los dos hijos que tuvo con la víctima del hecho.

Franco cuello habia sido condenado en 2025 por homicidio culposo, tras determinarse en un juicio por jurados que no hubo femicidio.

Las claves para la libertad del expolicía

La decisión del magistrado del Tribunal Penal Colegiado N°2 se basó en el vencimiento de los plazos legales de la prisión preventiva. En términos simples, esto significa que una persona no puede permanecer detenida de manera indefinida mientras atraviesa un proceso judicial si todavía no existe una sentencia firme. Al agotarse ese periodo, la ley establece que corresponde ordenar su liberación inmediata.

Las instancias que llevaron a la decisión del cese la medida cautelar parten de que el fallo contra Franco Cuello no estaba firme, ya que existe un recurso de casación que deberá tratar la Suprema Corte de Justicia de la provincia.

El planteo fue realizado por la defensa de Cuello y se encuentra contemplado en el artículo 295 inciso 3 del Código Procesal Penal de Mendoza. Esa normativa establece que puede disponerse el cese de la prisión preventiva cuando, de acuerdo a la pena impuesta y antes de que la sentencia quede firme, se considere que eventualmente el acusado podría acceder a la libertad condicional, siempre bajo control judicial y cumpliendo determinadas condiciones; condiciones presentes en el Articulo 13 del Código Penal de la Nación:

1º.- Residir en el lugar que determine el auto de soltura

2º.- Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes

3º.- Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia

4º.- No cometer nuevos delitos

5º.- Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes

6º.- Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de peritos.

cuello Franco Cuello quedo en libertad tras la aprobación del cese de prisión preventiva que cumplia desde 2025.

Desde la fiscalía que investigó el caso, encabezada por el fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, consideraron que Franco Cuello reunía las condiciones previstas por la ley para acceder al cese de la prisión preventiva. En ese sentido, se entendió que, al encontrarse vencidos los plazos legales de la medida, no existir una sentencia firme, y cumplir con requisitos como buen comportamiento y estar apto para la reinserción, correspondía otorgar la libertad inmediata del expolicía, tal como lo establece la ley.

El caso Valeria Ramírez

El caso tuvo un fuerte impacto público desde noviembre de 2022, cuando Valeria Ramírez, de 26 años, murió tras recibir un disparo en una vivienda del barrio La Gloria, en Godoy Cruz. Fue el propio Cuello quien trasladó a la mujer al Hospital Central, donde falleció horas después como consecuencia de la herida.

En un primer momento, el entonces integrante del Grupo Especial de Seguridad (GES) aseguró que el disparo había sido efectuado accidentalmente por el hijo de ambos, quien tenía cuatro años en ese momento.

valeria-ramirez Valeria Ramirez, la víctima del asesinato y pareja de Franco Cuello.

Entre las pruebas clave, se destacó el testimonio del hijo de la víctima, quien fue apuntado por la defensa como el culpable del hecho. "Le estaba peleando en la cama, entonces hizo así con el arma y entonces mató a mi mamá", fue una de las declaraciones del menor en la Cámara Gesell.

Sin embargo, se descartó que hubiera sido el menor, ya que la prueba de guantelete o barrido electrónico no encontró restos de pólvora en su cuerpo.

Finalmente en septiembre de 2025 , un jurado popular descartó la figura de femicidio y encontró culpable a Franco Cuello por homicidio culposo, al concluir que la muerte de Valeria Ramírez se produjo de manera accidental.

Tras la resolución dictada este jueves, el ex policía continuará el proceso en libertad, aunque bajo las condiciones y controles impuestos por la Justicia.